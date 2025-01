Inquiétude pour Pinturault, héliporté après une chute

Alexis Pinturault a été hélitreuillé après avoir chuté vendredi lors du Super-G de Kitzbühel (Autriche), une nouvelle inquiétante pour le ski français après la grave blessure cet hiver de Cyprien Sarrazin.

Alexis Pinturault (ici lors de la reconnaissance) a chuté vendredi en super-G à Kitzbühel. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Le skieur de Courchevel, qui s'était élancé avec le dossard N.19, a été déséquilibré en début de course puis a heurté une porte avant de terminer sa course dans les filets de sécurité. Il s'est relevé pendant quelques secondes mais, visiblement atteint par cette chute, il a été placé sur un brancard et a été évacué par hélicoptère.

Quelques minutes plus tard, son jeune compatriote Florian Loriot (dossard N.24) a chuté au même endroit, où la piste était abîmée dans un virage, et a également été hélitreuillé. Premier concurrent à s'élancer vendredi matin, l'Autrichien Lukas Feurstein avait aussi chuté dans ce virage.

Pinturault avait été victime en janvier 2024 lors du Super-G de Wengen d'une grave blessure à la jambe gauche qui avait nécessité une longue rééducation. Cette saison, il a décidé de se limiter aux géant et aux Super-G de la Coupe du monde.

Avant lui, le leader de l'équipe de France Cyprien Sarrazin avait violemment chuté à Bormio en décembre et souffre d'une grosse commotion cérébrale qui l'écartera des pistes au moins jusqu'à la fin de l'hiver.