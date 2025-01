Le récital continue : Odermatt en patron, Rogentin enchaîne !

La fête se poursuit en ski alpin pour l’équipe de Suisse de vitesse ! Marco Odermatt a remporté vendredi le super-G de Kitzbühel, devançant l’Autrichien Raphael Haaser et son compatriote Stefan Rogentin, déjà sur le podium le week-end dernier à Wengen. Victorieux dans la station bernoise, Franjo von Allmen a lui échoué au pied du podium d’une course marquée par plusieurs chutes.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Marco Odermatt tient enfin son premier succès à Kitzbühel. Le Nidwaldien de 27 ans s'est imposé en super-G vendredi sur la Streif, en attendant la descente samedi. Il a devancé de 0''11 son dauphin autrichien Raphael Haaser pour décrocher sa 44e victoire - et son 80e podium - en Coupe du monde.

«J'ai livré une course très solide. Il fallait avant tout skier avec la tête, on l'a vu avec toutes ces chutes. Ca fait notamment mal de voir à nouveau Alexis Pinturault (red: lequel a lourdement chuté vendredi) à terre», a expliqué Odermatt au micro de la télévision autrichienne ORF.

Battu lors des trois derniers super-G - et même privé de podium lors des deux plus récents à Bormio (5e) et à Wengen (7e), Marco Odermatt a joué les funambules, limitant au maximum les imprécisions sur un tracé piégeux. Il prend ainsi le large dans la Coupe du monde de la discipline, avec une marge de plus de 100 unités sur ses rivaux.

Une ligne imparfaite dans la dernière traverse a pourtant failli lui coûter la victoire vendredi. «Odi» a ainsi concédé deux dixièmes de secondes à Raphael Haaser sur le dernier secteur et 16 centièmes au Grison Stefan Rogentin (3e au final, à 0''30). Mais il avait fait le plus dur sur le haut du parcours, se montrant impérial sur les quinze premières secondes.

«Il fallait skier intelligemment. Je n'étais pas le plus rapide sur certains secteurs, mais il fallait skier proprement du haut en bas», a encore expliqué Odermatt, rappelant qu'«il n'y a pas d'entraînement en super-G. Et cela reste la Streif», mythique piste qui imposera toujours le plus grand respect.

Ne pas en faire trop samedi

Marco Odermatt a ainsi décroché son 14e succès en Coupe du monde de super-G, ce qui fait de lui le no 3 de l'histoire dans la discipline chez les hommes derrière Hermann Maier (24) et Aksel Lund Svindal (17). Avec 44 victoires au total, il n'est en outre plus qu'à une longueur de Lara Gut-Behrami, no 2 de la hiérarchie helvétique après Vreni Schneider (55 succès).

Parviendra-t-il à égaler la Tessinoise, qui sera quant à elle en lice en descente à Garmisch, dès samedi ? «La descente de Kitzbühel est depuis le début mon grand objectif de la saison», a rappelé Odermatt. «Cette victoire en super-G montre que matériel et réglages sont au point. Je devrai à nouveau être extrêmement concentré, et ne pas en faire trop», a-t-il souligné.

Von Allmen 4e, Murisier 9e

Derrière Odermatt et Rogentin, deux autres Suisses ont terminé dans le top 10 de ce super-G, marqué par de nombreuses éliminations et par la lourde chute d'Alexis Pinturault (à nouveau blessé à un genou). Vainqueur à Wengen, le Bernois Franjo von Allmen s'est classé 4e à 0''45, perdant 0''60 sur Haaser dans le dernier secteur.

Justin Murisier a quant à lui pris la 9e place, à 0''72. Loïc Meillard, que l'on attend surtout en slalom à Kitzbühel dimanche, a par ailleurs signé son premier top 20 de l'hiver en super-G (16e). Le Fribourgeois Alexis Monney (24e) et le Valaisan Arnaud Boisset (30e) sont restés plus discrets.