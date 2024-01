Justin Murisier s'est confié au micro de blue Sport avant le géant d'Adelboden de samedi. Le skieur valaisan a évoqué ses ambitions pour l'épreuve bernoise, ainsi que son avenir dans la discipline.

La Coupe du monde masculine de ski alpin pose ses valises ce week-end à Adelboden pour les traditionnelles épreuves sur l’exigeante piste du Chuenisbärgli. Comme nombreux de ses compatriotes, Justin Murisier, qui s’alignera samedi en géant, entend bien s’illustrer devant le public suisse.

«A Adelboden, c'est une piste qui demande de l'expérience. Avoir fait quatrième (en 2022) et cinquième (en 2021) montre que j'ai le potentiel de jouer tout devant ici. Par contre, cette année et l’hiver passé, c'est un peu plus dur en géant», a reconnu au micro de «blue Sport» celui qui n’a terminé qu’une seule fois dans les points en trois courses de géant cet hiver (25e à Alta Badia).

Il faut dire que le Valaisan, qui fêtera ses 32 ans lundi prochain, a revu l’ordre de ses priorités ces dernières saisons. «C'est clair que mon avenir est désormais en vitesse. C’est ce que j'ai envie, j’aime l'adrénaline», a-t-il rappelé. Et son choix commence à porter ses fruits.

Il n’est ainsi pas passé loin du podium à deux reprises fin décembre à Bormio, terminant au pied de la boîte en descente et au 5e rang en Super-G. «J'ai la chance d'avoir progressé dans la liste de départ et de pouvoir partir dans les 20 en descente. J'ai aussi intégré le top 10 en super-G, je pars tout devant», a expliqué le Bagnard.

Didier Cuche : «Les performances de Justin sont juste incroyables» «Les performances de Justin à Bormio sont juste incroyables. J'espère qu'il puisse continuer sur cet élan lors des prochaines courses, sur différentes structures de neige, puisqu'il a l'air de s'être senti super à l'aise à Bormio. Il l'avait même annoncé avant la course, ce qui était courageux. Mais il a allié la parole aux actes et c'était juste magnifique», a expliqué Didier Cuche, contacté par téléphone en marge des courses d’Adelboden.

Avant de détailler : «Je pense que Justin est, malgré son âge et surtout par rapport à son parcours, encore dans la phase de développement de ses capacités de glisse. Je pense que s'établir où il est là, dans les dix premiers, c'est dans le domaine du faisable.» Montre plus

Murisier, qui avait évoqué en début de saison la possibilité d’abandonner le géant à court terme, souhaite toutefois garder un pied dans cette discipline. «La descente et le Super-G sont mes deux disciplines phares, mais je veux garder le géant pour tout l'aspect technique qui peut m'apporter beaucoup de choses en vitesse. Je vais continuer à participer à quelques courses en géant. Je ne vais pas tout arrêter demain», a-t-il concédé.

«Faire de la figuration, ça n'a jamais été mon cas» Justin Murisier

Une chose est sûre, le skieur valaisan ne se présentera pas dans le portillon de départ samedi avec le frein à main. «Ça a toujours été ma manière de faire : quand je suis au départ d'une épreuve de Coupe du monde, c'est pour faire du mieux que je peux et donner tout ce que j'ai. C'est vraiment qu'en skiant comme cela que je peux faire des gros résultats. D'aller au départ juste pour faire de la figuration, ça n'a jamais été mon cas», a-t-il maintenu.

Avant d’afficher ses ambitions pour ce week-end dans la station de l’Oberland bernois : «Mon but sera vraiment de faire un gros résultat, entrer dans le top 15, progresser de nouveau dans les dossards (pour la liste de départ) et pourquoi pas faire encore quelques bons résultats d'ici la fin de la saison en géant.»