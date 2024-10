La Coupe du monde de ski alpin reprend ses droits ce week-end avec les géants de Sölden. Vainqueurs des gros globes de cristal l'hiver dernier, Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami entament la défense de leurs biens en Autriche.

Marco Odermatt, c’est qui ? Marco Odermatt est depuis plusieurs hivers une superstar du ski alpin. Globe de cristal du général, champion du monde ou encore médaillé olympique, le natif de Nidwald a déjà presque tout gagné. Mais qui est «Odi» ? 10.11.2023

ATS

Marco Odermatt, qui a enlevé 9 des 10 géants la saison dernière, s'avance en grand favori à sa propre succession. Cela vaut autant pour sa discipline fétiche, qu'il archidomine depuis trois saisons, que pour le classement général.

Les exploits du Nidwaldien en descente l'hiver dernier – deux victoires à Wengen – ont en effet cimenté un peu plus son statut de meilleur skieur du monde. Avec le gros globe, ceux du géant, du super-G et de la descente, il a pratiquement tout raflé. Et il aura l'occasion d'agrandir sa collection de médailles lors des championnats du monde à Saalbach, en février.

Meillard meilleur rival

Dimanche à Sölden, Odermatt tâchera de retrouver ses bonnes habitudes, lui qui s'était imposé sur le glacier du Rettenbach en 2021 et 2022 (la course avait été annulé en 2023 en raison du vent). Son principal contradicteur en géant devrait être son compatriote Loïc Meillard, qui est monté quatre fois sur le podium l'hiver dernier dans la discipline. Le skieur d'Hérémence avait même bouclé sa saison par un succès lors des finales de Saalbach, profitant d'une rare élimination d'Odermatt en deuxième manche.

Dans les disciplines de vitesse, le Nidwaldien aura davantage de concurrents, et notamment Cyprien Sarrazin en descente. La saison dernière, le Français s'est révélé aux yeux du grand public en s'imposant deux fois sur la Streif, à Bormio et sur le super-G de Wengen. «Odi» et «Cyp» s'étaient livrés un véritable mano à mano entre décembre et janvier, s'affichant également ensemble en dehors des compétitions.

Le Norvégien Aleksander Kilde, qui a joué le rôle de troisième larron avant sa grave blessure à Wengen, doit, quant à lui, tirer un trait sur son hiver.

L'énigme Braathen

Une autre question demeure, celle concernant l'état de forme des deux revenants du cirque blanc: Marcel Hirscher et Lucas Braathen. Des doutes entourent le véritable niveau de l'Autrichien, qui skiera sous les couleurs des Pays-Bas cinq ans après avoir pris sa retraite. Lui qui bénéficiera d'une wild card instaurée cette saison par la FIS a avoué début octobre qu'un top 15 n'était pas encore envisageable. L'homme aux 67 victoires en Coupe du monde ne décidera d'ailleurs qu'au dernier moment s'il s'alignera ou non à Sölden.

L'énigme est plus difficile à résoudre concernant Lucas Braathen. Le Norvégo-Brésilien de 24 ans n'a arrêté qu'une année et ses capacités de technicien pourraient peut-être lui permettre de titiller Marco Odermatt en géant, même si sa discipline fétiche reste le slalom. Il devra toutefois cravacher en début de saison car il s'élancera avec un dossard élevé.

La der' de Gut-Behrami ?

Avec les globes du général, du géant et du super-G, Lara Gut-Behrami a également vécu une saison 2023/24 de rêve. Et la Tessinoise, qui avait évoqué lors des finales de Saalbach envisager une retraite en 2025, semble avoir encore faim de succès. Elle a déclaré fin septembre réfléchir à poursuivre jusqu'aux Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina.

Cet hiver, «LGB» aura face à elle une Mikaela Shiffrin revancharde. La recordwoman du nombre de victoires en Coupe du monde n'est plus qu'à trois succès d'atteindre la barre des 100. L'Américaine a toutefois annoncé qu'elle ne s'alignerait pas en descente cette saison. C'est bien dans cette discipline qu'elle a lourdement chuté à Cortina en janvier et hypothéqué ses chances de garnir un peu plus son armoire à globes.

Rast vise un podium

Deuxième du général l'hiver dernier, Federica Brignone sera une autre adversaire coriace de Lara Gut-Behrami, dès samedi à Sölden. Il y a un an, la Suissesse de 33 ans s'était imposée dans le Tyrol avec deux petits centièmes d'avance sur l'Italienne.

Au sein de l'équipe de Suisse, si Corinne Suter n'est pas encore assurée d'être rétablie pour l'ouverture de la saison de vitesse (en décembre à Beaver Creek), Wendy Holdener et Michelle Gisin sont prêtes. La Valaisanne Camille Rast, deux fois quatrième la saison dernière en slalom, vise quant à elle un premier podium.

Lara Gut-Behrami, c'est qui ? Sensation suisse, Lara Gut-Behrami: du talent pur aux podiums mondiaux, une ascension spectaculaire marquée par passion et persévérance. 15.02.2024

luwi, ats