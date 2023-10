L’autorité de construction ordonne l’arrêt des travaux

La Commission cantonale des constructions (CCC) a ordonné jeudi l'arrêt des travaux qui seraient menés hors du domaine skiable sur le glacier du Théodule à Zermatt (VS). Elle répond ainsi à la requête de mesures provisionnelles urgentes des Avocat-e-s pour le climat.

Selon la Commisstion cantonale des constructions, "à ce stade et au vu des premières informations disponibles, un arrêt total des travaux aurait été contraire au principe de proportionnalité". ATS

Selon la CCC, «à ce stade et au vu des premières informations disponibles, un arrêt total des travaux aurait été contraire au principe de proportionnalité», écrit-elle jeudi dans un communiqué succinct. La décision est sujette à recours.

En parallèle, la commission souligne qu'elle va prochainement procéder à une analyse sur le terrain. Elle prendra les mesures qui s’avéreront nécessaires une fois les faits établis. La CCC se refuse à donner pour l'heure plus d'informations.

Les travaux sur le glacier du Théodule menés en vue des courses de la Coupe du monde de ski alpin de Zermatt/Cervinia prévues dans trois semaines font réagir depuis un article du Matin Dimanche pointant des «flous autour des autorisations». Le WWF, Pro Natura et Mountain Wilderness Schweiz ont annoncé mardi avoir fait appel à Avocat-e-s pour le climat afin de faire «toute la lumière» sur cette situation.

Sollicités à plusieurs reprises par Keystone-ATS, ni le président du comité d'organisation Franz Julen ni le service médias n'étaient joignables après l'annonce de la CCC. Interrogé dimanche par le Nouvelliste, Franz Julen avait affirmé que «la piste de la Coupe du monde est entièrement dans le secteur affecté au ski du côté suisse. Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues de la part des autorités et des fédérations dans les deux pays pour l’organisation de ces courses».

Les épreuves de Coupe du monde de Zermatt/Cervinia devraient avoir lieu les 11 et 12 novembre (hommes) et les 18 et 19 novembre 2023 (femmes).

vs, ats