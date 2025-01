Tanguy Nef (4e), Loïc Meillard (5e) et Daniel Yule (6e) ont joué placés lors du slalom de Wengen. Mais les Suisses ont été battus par les Norvégiens auteurs d'un triplé avec Atle Lie McGrath devant Timon Haugan et Henrik Kristoffersen.

ATS Clara Francey

La Männlichen se refuse toujours aux slalomeurs helvétiques, contrairement au Lauberhorn. En 2025, elle s'est déclinée en norvégien avec un superbe triplé qui démontre la classe des techniciens scandinaves. Atle Lie McGrath a remporté son 3e slalom en carrière après deux succès en 2022.

Les Romands ont fait le job, mais il a manqué ce petit quelque chose pour aller ennuyer les Norvégiens. Tanguy Nef a réussi son meilleur résultat en Coupe du monde avec cette 4e place à 0''33 de McGrath et à seulement quatre centièmes de la troisième place de Kristoffersen. Le Genevois a livré deux très belles prestations en étant offensif.

«J'y ai cru l'espace d'un instant quand Kristoffersen était en rouge au dernier temps intermédiaire, mais c'est un peu le patron ici et il mérite largement d'être sur le podium, a lâché Nef au micro de la RTS. Mais j'ai produit du bon ski et je peux être fier de moi. J'ai un peu bétonné au départ. Les quatre centièmes qui me manquent pour le podium, je sais où je les perds.»

La remontada de Meillard

Décevant après la première manche et une 24e place indigne de son talent, Loïc Meillard a rectifié le tir à l'occasion de son deuxième effort. Tout ne fut pas parfait, mais le skieur d'Hérémence, seul coureur sous les 50 secondes lors de la deuxième manche, a retrouvé le sourire après la déception d'Adelboden le week-end dernier. «J'ai pris le rythme et poussé, a analysé Meillard. La neige était facile ce matin et je n'ai pas trouvé la clef. Sur la deuxième, je me suis dit qu'il fallait attaquer, chercher la limite et y aller à fond plutôt que de marquer cinq points.» Sans cette timidité en matinée, Meillard aurait pu prétendre à mieux.

Au classement de la spécialité, Meillard est toujours le dauphin de Kristoffersen. L'écart entre les deux hommes est désormais de 65 points (435 contre 370).

Yule toujours plus près du podium

Deuxième en 2022, Daniel Yule revient gentiment à son meilleur niveau. Le skieur du Val Ferret a fait plaisir au public en attaquant sur les deux parcours. Le Valaisan a forcément fait des fautes, mais il n'a pas eu peur et ça a payé. Il faut remonter à sa victoire à Chamonix l'hiver dernier pour trouver trace d'un aussi bon résultat. «Content de cette 6e place, mais il y a aussi de la frustration pour ces deux dixièmes qui me manquent pour grimper sur le podium, a lancé l'homme aux sept succès en slalom. Je fais des fautes, mais j'ai skié avec le coeur pour aller chercher ce résultat.»

Quatrième Helvète qualifié pour le second run, Marc Rochat est passé par les poils pour finalement terminer au 25e rang. «Ça fait des points, je ne suis pas déçu, mais pas non plus pleinement satisfait, a reconnu le Vaudois. J'ai eu de la peine à prendre des risques sur les secteurs techniques.»

Luca Aerni (38e) et Ramon Zenhäusern (43e) n'ont eux pas eu droit à prendre part à la deuxième manche.