Ramon Zenhäusern dépité : «J'ai skié comme un prof de ski...»

Ramon Zenhäusern est une nouvelle fois passé à côté de sa manche dimanche lors du slalom de Wengen. En manque de confiance depuis le début de l'hiver, le géant de 2,02 mètres essaie malgré tout de garder la tête haute. Réaction.

Ramon Zenhäusern vit une saison on ne peut plus compliquée. KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, à Wengen Clara Francey

La série noire se poursuit pour Ramon Zenhäusern. Non qualifié pour la seconde manche du slalom de Wengen après sa 43e place (à +3''07) sur le tracé initial, le Haut-Valaisan n'a toujours pas marqué le moindre point en Coupe du monde depuis le début de l'hiver.

«J'ai skié comme un prof de ski... J'ai pris des virage trop larges et je n'ai pas osé lâcher les skis», a déclaré un Zenhäusern dépité dimanche après sa nouvelle contre-performance. «Après Adelboden, j'étais pas mal déçu. Je me suis remobilisé et j'étais positif au départ. Mais je pense qu’inconsciemment, c’est quand même la confiance qui me manque actuellement.»

Toutefois, le skieur aux quatre victoires en slalom sur le circuit préfère rester «positif» et estime qu'il récupérera ses certitudes en enchaînant les piquets. «Je pense que c’est vraiment en s'entraînant que ça va revenir. En tout cas, ce n'est pas en restant au lit», a-t-il reconnu.

Pour mémoire, le technicien de 32 ans avait déjà vécu une saison 2021/2022 compliquée, avant de prendre la 3e place du classement de la discipline l'année suivante. «Ça peut rapidement tourner en slalom. Il faut rester positif et essayer de ne pas trop penser aux résultats, mais plutôt se focaliser sur le ski», espère Ramon Zenhäusern, qui tentera ainsi de rebondir dès dimanche prochain à Kitzbühel.