La saison du retour de Marcel Hirscher s'est achevée brutalement lundi après une glissade lourde de conséquences à l'entraînement. Le lendemain de la mauvaise nouvelle, la légende du ski alpin s'est exprimée depuis son lit d'hôpital.

Luca Betschart (trad. nl) Luca Betschart

«Dernière course de la saison. Ce qui reste, c'est l'amour du ski. Merci à tous pour votre soutien», a écrit Marcel Hirscher mardi dans un message Instagram sous une vidéo postée montrant le terrible incident survenu à l'entraînement sur la Reiteralm.

Lors d'un virage à droite, Hirscher glisse, parvient à éviter la chute, mais se saisit immédiatement le genou gauche. «Un ski intérieur classique», a décrit l'athlète aux 67 victoires en Coupe du monde depuis son lit d'hôpital dans une vidéo publiée par son sponsor Red Bull. «Je me suis relevé relativement vite. Jusque-là, c'étaient des virages cools qui m'ont procuré un plaisir fou. C'était un entraînement très cool - jusqu'à ce virage où j'ai dérapé».

«Je comprends maintenant...»

Quelques heures plus tard, le diagnostic amer d'une déchirure du ligament croisé est posé, ce qui met rapidement un terme à la saison. «Le ligament croisé est toujours inutile, mais c'est arrivé de manière tellement stupide, dans laquelle je n'ai même pas fait de chute. J’ai juste glissé et me suis relevé», s'est énervé Hirscher. «C'est une sensation horrible. A tous ceux qui ont déjà eu ça, je comprends maintenant à quel point cette sensation est désagréable. On sent tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. C'est très amer en ce moment».

Après seulement trois courses à Sölden, Levi et Gurgl, la saison du retour est déjà terminée pour le skieur de 35 ans. «La réalité est maintenant dure à supporter. Je suis désolé pour l'équipe, car tout le monde a tout donné et nous n'avons pas la possibilité de faire toute la saison», a déclaré Hirscher, qui sera opéré dès mardi à Graz.

La millième chute

En même temps, l'Autrichien est conscient que des blessures du genou aussi graves font partie du ski : «C'est un destin partagé par de très nombreux skieurs. Malheureusement, cela arrive souvent aux jeunes athlètes. J'ai eu beaucoup de chance qu'il ne me soit jamais rien arrivé lors des millions de virages que j'ai effectués dans ma vie. Heureusement, ce n'est pas arrivé à 25 ans, mais maintenant à 35 ans».

Après tout, il est déjà tombé mille fois de la sorte, a dit Hirscher avant de souligner : «Hier, c'était juste la mille et unième fois. On dirait que ça devait se passer comme ça».