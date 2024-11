L'Américaine Mikaela Shiffrin a l'occasion de marquer encore un peu plus l'histoire en remportant une 100e victoire en Coupe du monde samedi ou dimanche à Killington (Vermont, Etats-Unis), dans la région où elle est devenue une championne.

Mikaela Shiffrin décrochera-t-elle une 100e victoire en Coupe du monde à Killington ? KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Shiffrin, qui détient déjà et largement le record de succès en Coupe du monde à seulement 29 ans, a attaqué la saison à fond, avec deux succès lors des deux slaloms disputés à Levi (Finlande) puis à Gurgl (Autriche) la semaine dernière.

Avec 99 succès emmagasinés en 13 ans de présence sur le circuit mondial, Shiffrin s'est offert l'occasion de marquer l'histoire sur les pentes douces du Vermont, où elle a vécu à l'adolescence pour parfaire sa formation à Burke, deux heures de route au nord de Killington.

L'Américaine pourrait atteindre ce nombre symbolique dès samedi lors du géant, ou plus sûrement dimanche lors du slalom, sa discipline favorite, une course dont elle est l'immense favorite en l'absence de sa rivale slovaque Petra Vlhova.

En treize départs pris à Killington sur le circuit mondial, la native du Colorado s'est déjà imposée à six reprises, toujours en slalom (2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2023), sur la bien nommée piste «Superstar». La foule, toujours enthousiaste dans le Vermont, s'annonce bruyante pour soutenir la star locale en fin de semaine de célébrations de Thanksgiving.

«Tout donner devant mon public»

«Il y a un peu de pression autour de ça que je vais tenter d'ignorer», a indiqué la quintuple vainqueur du gros globe. «Si je réussis la 100e victoire là-bas ce sera génial mais sinon ce n'est pas grave... Mais j'ai quand même envie de tout donner devant mon public». En cas de succès, Mikaela Shiffrin continuerait de porter le record de victoires sur le circuit mondial à des hauteurs inédites après avoir dépassé sa compatriote Lindsey Vonn (82) et le Suédois Ingemar Stenmark (86) début 2023.

L'Américaine au talent précoce s'est forgé le plus grand palmarès du ski alpin grâce à sa domination totale en slalom (86 podiums et 62 victoires en 114 départs !), et à sa polyvalence, elle qui a aussi gagné en géant (22), en super-G (5), en descente (4), en combiné (1), et en parallèle (5). L'armoire à trophées de Shiffrin est alourdie par 14 médailles mondiales (dont 7 titres) et de trois médailles olympiques, dont deux en or (slalom en 2014, géant en 2018).

Les Jeux de Pékin avaient été en février 2022 l'un des seuls échecs de sa carrière (3 sorties de piste, aucune médaille), deux ans après le décès brutal de son père. Mais Shiffrin avait su rebondir sur la piste, continuant d'engranger les succès jusqu'à un possible 100e.