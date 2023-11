Remercié fin octobre par Yverdon Sport, Marco Schällibaum s’est exprimé pour la première fois dans les colonnes du «Matin». L’entraîneur zurichois n’a pas caché pas sa déception : «Le fait de devoir les quitter m’a fait mal».

Marco Schällibaum n’a pas encore digéré son licenciement d'Yverdon Sport. KEYSTONE

«La blessure n’est pas encore cicatrisée.» Marco Schällibaum a toujours le coeur lourd. Malgré un début de saison plus que correct avec Yverdon Sport, le technicien de 61 ans a été remercié fin octobre. «En raison de divergences philosophiques», la nouvelle direction du club nord-vaudois, en mains américaines, a décidé de se séparer du Zurichois afin de le remplacer par Alessandro Mangiarratti.

«C’était sec, très sec d’être mis à la porte ainsi, alors que tout n’allait pas si mal que cela. Je sais que je dois vivre avec ce genre de décisions, que cela peut arriver quel que soit le travail que l’on fait, mais je n’ai pas encore vraiment digéré», a avoué Schällibaum dans un entretien accordé au «Matin».

Arrivé en juillet 2022 au bout du lac de Neuchâtel, ce dernier a permis à Yverdon Sport de retrouver la Super League pour la première fois en 17 ans, au terme de la saison dernière. Tourner la page du jour au lendemain après avoir vécu tant d’émotions avec le club vert et blanc n’est donc pas une mince affaire.

«D’une minute à l’autre, j’ai perdu une équipe, un staff et un bureau avec qui je me sentais bien. Ce sont des gens que je voyais tous les jours, et puis subitement, plus rien. Nous étions très soudés. Le fait de devoir les quitter m’a fait mal. Je m’efforce de garder le positif, les seize mois magnifiques que j’ai passés à Yverdon et toutes les émotions fortes que nous avons vécues ensemble», s’est rappelé Schällibaum.

«Je ne pourrai accepter un autre poste que lorsque je serai guéri» Marco Schällibaum Ancien entraîneur d’Yverdon

L’ancien coach des Young Boys, Servette, Aarau ou encore Bellinzone a été «profondément touché et ému» jusqu’aux larmes par les nombreux messages de soutien reçus suite à son éviction. «Je prends cela comme une récompense. Cela me montre que je n’ai pas fait tout faux…»

S’il ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve, Marco Schällibaum souhaite d’abord prendre son temps avant de se lancer dans un nouveau projet. «Tant que je ne serai pas à 100% dans ma tête, je ne pourrai pas dire oui à un autre club. Ce serait une manière de tricher. Or, je n’ai jamais triché de ma vie. Donc, pour vous répondre : je ne pourrai accepter un autre poste que lorsque je serai guéri. Et je ne le suis pas en ce moment», a-t-il conclu.