Après une saison remarquable, le FC Sion fait son retour en Super League, un an seulement après sa relégation. Interviewé sur Rhône FM, le président du club a partagé ses réflexions sur ce succès et les défis à venir pour le club valaisan.

«Nous ne sommes pas les champions du monde, mais nous sommes tombés en deuxième division et il fallait se relever», a confié Constantin quelques heures seulement après la victoire contre Schaffhouse, décisive pour la promotion.

«Ce qui me plaît, c'est que nous avons bien terminé ce que nous avons commencé. Mais on n'a pas gagné la Champions League. Nous avons fait un gros travail. Mais de là à se taper sur le nombril, non, ce n’est pas mon style», ajoute-t-il.

«L’endroit où j’ai le moins de partisans, c’est en Valais»

Selon Constantin, le retour du FC Sion parmi l'élite est bénéfique pour le championnat dans son ensemble. «La vérité ? Sion manque à la Super League», a-t-il lancé au micro de la radio locale. Il a également abordé la question de la mentalité valaisanne, qui serait davantage admirée à l’extérieur qu'en Valais.

«L’endroit où j’ai le moins de partisans, c’est en Valais. Là, quand tu mets le casque, il y a beaucoup de jalousie, d'envie et d'analyses de premier rang. Si vous regardez les sondages, dans le reste de la Suisse romande ou en Suisse, nous sommes bien plus reconnus sur notre manière d’être, qui fait plus envie depuis l'extérieur. Ici, il ne faut pas oublier, nous n'avons pas d'université».

«Les fonds, ils sont dans ma poche arrière droite»

Concernant les finances du club et les projets à venir, le président a formulé une réponse typique : «Les fonds, ça, je connais, ils sont dans ma poche arrière droite. Tout le reste est à mettre en place», expliquant ainsi l'importance de poursuivre les développements en cours, notamment la construction d'un nouveau stade.

«Si je ne fais pas de stade et de nouvelles infrastructures, on arrête tout. Maintenant, il faut qu'on les fasse. J'ai un bon espoir d'arriver au bout, tout en sachant que le chemin est toujours très long», a-t-il affirmé, soulignant son engagement en faveur du développement continu et du succès futur du FC Sion.

Didier Tholot reste sur le banc

Pour finir, Constantin a révélé que l'entraîneur Didier Tholot, qui a largement contribué aux succès du club, resterait aux commandes : «Avec Didier, nous avions convenu d'un accord de trois ans, et il avait prévu de finir sa carrière à mes côtés. On a commencé ensemble, donc on finira ensemble. Mais après avoir vu les plans du nouveau stade, je pense qu’il pourrait envisager de repousser sa retraite».