Un pressing valaisan asphyxiant et une multitude de regrets nord-vaudois

Le dernier match entre Yverdonnois et Valaisans dans le vénérable Stade municipal remontait au 16 avril 2005. A l’époque, les visiteurs s’étaient imposés 2-0 grâce à des réussites de Léonard Thurre et Manuel Bühler. Près de vingt ans plus tard, l’histoire s’est répétée puisque le FC Sion a vaincu le Yverdon Sport FC sur le score de 1-0 ce samedi à l’occasion de la 18e journée de Super League. Théo Bouchlarhem (24e minute) a offert la victoire à l’équipe de Didier Tholot. Retour sur cette rencontre en trois points clés.

Yverdon – Sion 0-1 Credit Suisse Super League // 18ème journée // Saison 24/25 14.12.2024

Gregoire Galley, à Yverdon Gregoire Galley

On a aimé...

Le pressing de Sion. Malgré une élimination en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse contre Bâle (2-2 tab 4-1), le FC Sion traverse une période faste puisque que le club du président Christian Constantin a récolté dix points lors de ses cinq derniers matches après avoir été, pourtant, sevré de succès durant neuf journées. En totale confiance, les Valaisans ont donc débuté cette rencontre tambour battant, ce qui a surpris des Yverdonnois rapidement désarçonnés.

Asphyxiés par le pressing des locataires de Tourbillon, les hommes d’Alessandro Mangiarratti ont logiquement concédé l’ouverture du score par Théo Bouchlarhem (24e), son premier but en championnat. Malgré plusieurs occasions très dangereuses après le thé, et notamment une frappe de Boris Cespedes (55e) sur la barre transversale de la cage de Timothy Fayulu, les joueurs nord-vaudois n’ont jamais réussi à inverser la tendance face à des Sédunois qui terminent cette première moitié de saison en boulet de canon.

Ces derniers devront maintenant tâcher de bien gérer la (courte) pause hivernale afin de rêver, pourquoi pas, d’Europe au printemps. De leur côté, les Vaudois peuvent nourrir de nombreux regrets après une première mi-temps complètement ratée. Avec cette nouvelle défaite, ils restent sous la menace de Winterthour et Grasshopper dans la zone rouge du classement.

Paul Bernardoni : «Notre première mi-temps est inacceptable» La réaction de Paul Bernardoni, gardien d'Yverdon Sport, après la défaite (1-0) de son club contre le FC Sion samedi en Super League. 14.12.2024

On a moins aimé...

Le pied gauche de Liam Chipperfield. De retour dans le onze titulaire valaisan depuis quelques semaines, le fils de la légende du FC Bâle, Scott Chipperfield, n’a, une fois n’est pas coutume, pas livré la marchandise lors de ce match. Brillant face aux Young Boys le week-end dernier avec deux passes décisives délicieuses, l’ailier de 20 ans n’a pas été à la hauteur tant dans le jeu que sur ses balles arrêtées, sa spécialité. Pour preuve, ses deux premiers corners de la rencontre complètement manqués qui ont offert la possibilité aux Yverdonnois de partir en contre.

Heureusement pour les Valaisans, William Le Pogam et Cie n’ont pas su profiter de ces occasions. Également à la peine sur coup franc, le numéro 21 a logiquement cédé sa place à Dejan Sorgic peu après l’heure de jeu (67e). Pour sa défense, le natif de Bâle n’a pas évolué dans son poste de prédilection puisqu’il a joué dans une position axiale alors qu’il préfère jouer sur les côtés.

Facteur X

La pelouse du Stade municipal. Cette partie entre le FC Sion et le Yverdon Sport FC n’a pas atteint des sommets footballistiques en raison de l’état du terrain qui s’est rapidement dégradé. La faute aux fortes précipitations qui se sont abattues sur la cité vaudoise dès le début de l’après-midi. La pause hivernale tombe donc à pic pour les jardiniers du Stade municipal qui auront du travail plein les bras afin de redonner plus fière allure à leur rectangle vert pour la venue du Servette FC le 25 janvier prochain.