Le no 1 mondial Jannik Sinner participera lors des Jeux olympiques 2024 de Paris aux tournois de simple et de double avec Lorenzo Musetti, a annoncé vendredi la Fédération italienne de tennis.

Jannik Sinner sera l’un des favoris cet été à Paris avec l’Italie. IMAGO

ATS

Pour ses premiers JO, Sinner, 22 ans, retrouvera la terre battue de Roland-Garros où il a atteint le dernier carré, en s'alignant sur deux des trois épreuves de tennis au programme. Il a remporté cette saison l'Open d'Australie, son premier titre majeur, et deux autres tournois (Rotterdam, Miami).

En simple masculin, l'Italie allignera, outre Sinner, Lorenzo Musetti, 30e mondial, Matteo Arnaldi (34e) et Luciano Darderi (41e), tandis qu'en plus de la paire Sinner-Musetti, elle sera représentée en double par Andrea Vavassori et Simone Bolelli, battus en finale à Roland-Garros.

L'équipe féminine sera composée de la 7e mondiale Jasmine Paolini, finaliste à Roland-Garros en simple et en double, d'Elisabetta Cocciaretto (43e) et de Lucia Bronzetti (68e).

Ces deux dernières joueuses formeront une paire en double, tandis que Paolini retrouvera Sara Errani, alignée uniquement en double.

