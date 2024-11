L'Italien Jannik Sinner a remporté le Masters ATP devant son public à Turin. Le numéro un mondial a battu en finale l'Américain Taylor Fritz (ATP 5) en deux sets, 6-4 6-4, après 1h19 de combat.

ATS

Sinner, âgé de 23 ans, a ajouté un dix-huitième titre à son palmarès. C'est le huitième cette année, après notamment l'Open d'Australie, l'US Open et trois Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghaï).

La semaine a été parfaite pour l'Italien, qui a remporté ses cinq matches sans perdre le moindre set. Face à Fritz, qu'il avait déjà battu en finale de l'US Open en septembre, Sinner n'a eu besoin que de deux breaks, un dans chaque manche, pour signer son premier sacre dans le Masters, un an après avoir perdu en finale contre Novak Djokovic.

Un dernier défi

Poussé par les spectateurs survoltés de l'Inalpi Arena, Sinner a fini la semaine plus riche de 4,9 millions de dollars. Devenu en juin le premier Italien à mener le classement ATP, Sinner a encore un dernier défi à relever: conserver avec l'Italie la Coupe Davis remportée en 2023, à partir de mardi à Malaga.

Vainqueur la veille en demi-finale d'Alexander Zverev (ATP 2), Fritz (27 ans) n'a pas démérité, mais l'implacable machine à frapper Sinner l'a étouffé. L'Américain a tenu le choc pendant six jeux, avant de céder son service une première fois sur une amortie gagnante de Sinner, très efficace également sur les deuxièmes balles de service de son adversaire.

Sous la pression constante de Sinner, l'Américain a craqué encore plus tôt dans le second set dans un cinquième jeu qu'il avait pourtant bien débuté pour mener 30-0, avant une double faute, une amortie dans le filet et trois coups gagnants de l'Italien. Sinner a conclu sa finale dès sa première balle de match pour devenir le premier Italien à remporter le «tournoi des maîtres».

«J'ai réussi un grand tournoi, je pense qu'il y a des moments je ne pouvais pas mieux jouer (...) J'ai essayé de m'améliorer par rapport à l'année dernière, de trouver les clefs pour gagner cette finale, je suis content d'avoir su gérer cette pression», a-t-il apprécié.

Une ombre au tableau

Adulé en Italie, qui ne lui reproche même plus d'être résident monégasque ou d'être plus à l'aise en allemand qu'en italien, convoité par les sponsors qui lui garantissent 15 millions d'euros de revenus annuels, Sinner est très attaché à sa famille et peu présent sur les réseaux sociaux. Il est «le fils ou le gendre que tout le monde aimerait avoir», selon le président de la Fédération italienne, Angelo Binaghi.

Un nuage, voire un orage, se profile toutefois à l'horizon: une affaire de dopage à un stéréoïde anabolisant, dont il a été blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) en août, pourrait le priver de tennis pendant plusieurs mois. L'Agence mondiale antidopage a fait appel de cette décision et a réclamé une suspension d'une à deux années.

Pour sa part, Taylor Fritz se consolera en grimpant d'une place lundi au classement ATP. Il finira la meilleure saison de sa carrière à la 4e place mondiale.

ats