Le Masters ATP qui réunit chaque année à mi-novembre les huit meilleurs joueurs de la saison continuera à se disputer en Italie jusqu'en 2030. Le patron de l'ATP Andrea Gaudenzi l'a annoncé dimanche après la finale de l'édition 2024.

Le «tournoi des maîtres» est organisé depuis 2021 à Turin, dans l'Inalpi Arena. ats

ATS

Le contrat entre la Fédération italienne et l'ATP expirait initialement en 2025. Le «tournoi des maîtres» est organisé depuis 2021 à Turin, dans l'Inalpi Arena. Des rumeurs prêtaient à l'ATP l'intention de délocaliser son événement majeur dans la péninsule arabique où l'Arabie saoudite, très active dans le sport professionnel, accueille déjà le pendant féminin, le Masters WTA.

Avant Turin, l'épreuve, créée en 1970 et longtemps basée à New York, a été organisée à Londres, de 2009 à 2020, après quatre éditions à Shanghai (2004-08). Mais le tournoi pourrait tout de même changer de cadre à partir de 2026 et rejoindre Milan, la capitale économique de l'Italie où est construite une nouvelle salle, plus grande que l'Inalpi Arena, pour les Jeux olympiques 2026 d'hiver.

ATS