La Suisse n'aborde pas son Euro à domicile avec un optimisme béat. Pour atteindre les quarts de finale, la sélection de Pia Sundhage devra batailler avec des adversaires nordiques.

La sélection de Pia Sundhage parviendra-t-elle à se hisser en quarts de finale ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sur le papier, ce groupe A est le plus faible des quatre. Il est ainsi le seul à ne pas avoir en son sein une équipe membre du top 10. L'Islande (14e) est la mieux classée devant la Norvège (16e), la Suisse (23e) et la Finlande (26e).

Le classement mondial montre que la tâche des Suissesses ne sera pas aisée. Mais tout reste néanmoins possible dans la course aux deux premières places.

L'Islande peut y croire

L'Islande disputera l'Euro pour la cinquième fois de suite. Elle n'a franchi le tour préliminaire qu'à une reprise, en 2013. Mais cette année, la sélection dirigée depuis 2021 par Thorsteinn Halldorsson semble avoir des motifs d'y croire.

La capitaine du Bayern Munich, Glodis Viggosdottir, dirige une défense très solide. Et dans le secteur offensif, Sveindis Jonsdottir (Wolfsburg) et Karolina Vilhjalmsdottir (Bayer Leverkusen) sont efficaces. La dernière avait ainsi signé un triplé contre la Suisse en Ligue des nations à Reykjavik...

Norvège: passé glorieux et grands noms

Deux fois championne d'Europe (1987, 1993), un titre mondial (1995) et une médaille d'or olympique (2000): la Norvège a longtemps figuré parmi les nations dominantes du football féminin. Mais elle a été éliminée dès le tour préliminaire lors des deux dernières éditions de l'Euro.

La sélectionneuse anglaise Gemma Grainger, en poste depuis 2024, espère mettre fin à cette tendance négative. Son équipe dispose d'atouts indéniables en attaque, avec la Ballon d'or 2018 Ada Hegerberg (Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelone) et Guro Reiten (Chelsea).

Suisse: profiter de l'avantage de jouer à domicile

La Suisse sera présente en phase finale pour la troisième fois consécutivement, avec l'objectif affiché d'atteindre les quarts de finale, ce qui serait inédit. La sélectionneuse Pia Sundhage, qui a pris ses fonctions en 2024, est consciente que le match d'ouverture, le 2 juillet à Bâle contre la Norvège, sera de la plus haute importance. En Ligue des nations, les Suissesses ont perdu deux fois contre cet adversaire. Elles ont aussi fait deux nuls contre l'Islande.

La sélection suisse présente un cocktail entre jeunes joueuses de talent – comme Sydney Schertenleib et Noemi Ivelj – et des cadres expérimentées comme Ana-Maria Crnogorcevic et la capitaine Lia Wälti. Le forfait sur blessure de Ramona Bachmann a quand même constitué un coup dur pour un secteur offensif loin d'être convaincant ces derniers mois.

Finlande: un outsider à prendre au sérieux

Pour la quatrième fois, la deuxième de suite, la Finlande sera au rendez-vous de la phase finale. Jusqu'ici, elle a franchi le premier tour en 2005 (demi-finale) et à domicile en 2009 (quart de finale).

L'équipe du sélectionneur Marko Saloranta, en poste depuis 2022, a décroché son billet pour le tournoi via les play-off, tout comme la Norvège. Elle doit une fière chandelle à sa gardienne Tinja-Riikka Korpela (39 ans), qui est le dernier rempart de Servette Chênois. Celle-ci a en effet signé deux blanchissages en play-off. Elle évoluera en terrain connu lors du match contre la Suisse qui aura lieu à Genève.