Malédiction française ? L’Allemagne s’impose et défiera l’Espagne

L'Allemagne est en demi-finale de l'Euro féminin. A Bâle, la sélection germanique a réussi un match héroïque pour éliminer la France 2-1 aux tirs au but.

Fin de parcours pour la France de Grace Geyoro. ats

Keystone-ATS Gregoire Galley

Essorées les Allemandes, mais dans le dernier carré ! A dix pendant 107 minutes, les joueuses de Christian Wück ont fait preuve d'un courage admirable face à des Tricolores bien brouillonnes.

Tout s'est accéléré à la 13e lorsque Kathrin Hendrich a choisi de compliquer la tâche de son pays en tirant les cheveux d'une Française dans les 16 m. Après visionnage de la VAR, l'arbitre a expulsé la joueuse de Wolfsburg et la France a pu bénéficier d'un penalty.

Grace Geyoro a transformé l'essai, mais la France n'a pas su profiter de cette supériorité numérique. A la 25e, Sjoeke Nüsken a pu égaliser pour des Allemandes héroïques en défense.

Après avoir vu deux réussites être annulées pour hors-jeu, les Françaises ont subi un penalty à la 69e. Seulement Nüsken a trouvé sur sa route la gardienne Pauline Peyraud-Magnin. Mais le plus bel arrêt appartient au dernier rempart allemand Ann-Katrin Berger durant la première période des prolongations. Après une tête de l'une de ses défenseures qui partait au fond, la gardienne est parvenue à empêcher le ballon de franchir la ligne au prix d'un effort admirable.

Tout s'est donc joué aux tirs au but et ce sont les Allemandes qui ont eu les nerfs les plus solides. Seule Dabritz a manqué son essai pour six tentatives réussies. Côté français, deux joueuses sont tombées sur Berger.

L'Allemagne aura le redoutable honneur d'affronter l'Espagne, tombeuse de la Suisse, en demi-finale.

Archive sur l’Euro 2025