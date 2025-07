Alors que l'Euro féminin bat son plein dans les plus grands stades du pays, l'Association Suisse de Football (ASF) prépare déjà l'avenir. Ou plutôt l'héritage de cette compétition, via son projet «Legacy», dont Florence Delley est responsable pour le canton de Fribourg.

Michaël Bugnon Clara Francey

«Here to stay», ici pour rester. Le slogan proposé par l'ASF pour son projet d'héritage de l'Euro 2025 semble clair. Le football féminin n'est en ce moment pas uniquement un trend, mais plutôt un engagement sur le long terme. En tout cas, c'est ce que souhaite la direction du football suisse.

Les objectifs sont les suivants : recruter davantage de femmes pour le métier d'entraîneur, optimiser les infrastructures, développer la Women's Super League et surtout augmenter de manière conséquente le nombre de licenciées de notre pays. Avec une ambition finale, celle de faire progresser le football féminin en Suisse.

UEFA Women's EURO Du 2 au 27 juillet, le championnat d'Europe de football féminin a lieu en Suisse. blue Sport suit l'Euro de près et t'apporte l'ambiance du stade directement chez toi : tous les résultats, les matches en direct, les analyses des experts, les points forts et les histoires autour de la Nati ! KEYSTONE

Reuteler comme Shaqiri

Florence Delley, qui est responsable de «Legacy» dans le canton de Fribourg, semble confiante au moment d'aborder ce projet, débuté en janvier dernier : «Le football féminin a déjà beaucoup évolué. Il y a déjà plus de footballeuses qu'il y a 20 ans, quand je jouais… Ce qui veut dire que, par exemple, au niveau des futures entraîneuses, il y a clairement du potentiel. Toutes ces anciennes joueuses, certaines sont devenues mamans, d'autres ont souhaité arrêter… Mais maintenant, ces filles-là sont de futures potentielles entraîneuses !»

L'ancienne joueuse au niveau amateur (1997 à 2012) souhaiterait plus de visibilité et pourquoi pas créer des Xherdan Shaqiri au féminin. «Il faut que les gens nous suivent, il faut aussi attirer des sponsors. Pour les jeunes filles, cet Euro va peut-être permettre de créer des modèles féminins. Moi quand j'ai grandi et commencé à jouer, je ne voyais que des modèles masculins à la TV. Il faut que ça change, les rêves des petites filles partiront peut-être de là…»

Pour créer ces nouveaux exemples féminins, rien de tel qu'un quart de finale d'un Euro à domicile. À noter qu'un Suisse - Espagne à ce stade de la compétition, cela risque bien de nous rappeler quelques souvenirs douloureux. Avec on l'espère un dénouement plus heureux pour Géraldine Reuteler que pour Xherdan Shaqiri...

Pour en savoir plus sur l'ensemble de ce projet, n’hésitez pas à cliquer sur le lien suivant : https://heretostay.ch/fr.

