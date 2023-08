Per la piattaforma di affitto di appartamenti Airbnb a partire dal 5 settembre l'aria sarà un po' più rarefatta a New York: la città vuole prendere posizione contro l'appropriazione indebita di spazi abitativi. KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON

A partire dalla prossima settimana, a New York City si applicheranno sensibili restrizioni sugli affitti a breve termine. Non sarà più possibile pernottare in un alloggio Airbnb, come in molte altre metropoli e popolari mete turistiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Numerose città turistiche sono caratterizzate da un'evidente carenza di alloggi.

Grazie a delle norme restrittive per gli affitti di breve durata si vuole contrastare l’appropriazione indebita di spazio abitativo.

Una legge corrispondente entrerà in vigore anche a New York il 5 settembre.

Gli host (coloro che ospitano) devono registrarsi, essere presenti e non avere più di due ospiti paganti alla volta. Mostra di più

Navigare tra i canali di Venezia, nuotare sulle spiagge di Barcellona o passeggiare per la romantica Parigi: i viaggi nelle città sono popolari.

Molte metropoli sono facilmente raggiungibili, offrono interessanti opportunità di shopping, ristoranti internazionali e tanta arte e cultura. Questo è quello che le rende così attraenti come destinazione di viaggio – e costose per i residenti.

Per mitigare la carenza di alloggi, spesso evidente, sempre più città lottano contro l’appropriazione indebita di spazi abitativi attraverso affitti a breve termine ai vacanzieri.

Barcellona, Londra, Monaco e Parigi sono solo alcune delle città che hanno già adottato tali leggi. Anche San Francisco, Singapore, Tokyo e Vancouver. E dal 5 settembre seguirà New York, un altro dei pesi massimi del turismo, secondo il portale americano «Hotels».

Gli host dovranno essere presenti per il soggiorno

Non solo gli host (coloro che ospitano) devono registrarsi ufficialmente presso le autorità cittadine, ma devono anche essere presenti per soggiorni di ospiti paganti inferiori a 30 giorni consecutivi. E nello stesso appartamento dei propri ospiti. Inoltre non possono ospitare più di due clienti contemporaneamente.

Chiunque ignori la regola e venga beccato, può essere multato fino a 5.000 dollari. Di conseguenza, la maggior parte delle quasi 40.000 offerte attive degli host Airbnb newyorkesi dovrebbero scomparire dal mercato.

Per il portale dell'agenzia questa decisione significa una grave perdita di fatturato, perché la Grande Mela è per l'azienda uno dei mercati d'affitto più redditizi al mondo. Airbnb è ancora più preoccupato dal fatto che le restrizioni possano essere adottate da altre città.

L'affitto di appartamenti di vacanza in Ticino è limitato

In Svizzera, è il Ticino ad avere le regole più severe per l'affitto di appartamenti di vacanza. Chiunque voglia far affittare per più di 90 giorni all'anno tramite un portale online come Airbnb un'abitazione, un appartamento o una casa con meno di quattro letti, è considerato un locatore commerciale, riferisce la «NZZ».

Per ottenere il permesso corrispondente, i proprietari devono presentare una domanda di cambio di destinazione d'uso al comune locale. Il problema? Chi intraprende un cambio di destinazione d'uso rischia di non poter tornare allo stato precedente dell'immobile.

E chi vuole affittare un appartamento a turisti o residenti temporanei nella città di Lucerna può farlo solo per 90 giorni all'anno. Perché anche a Lucerna gli affitti a breve termine sono ritenuti responsabili della scarsità dell'offerta sul mercato immobiliare.