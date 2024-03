Cosa significa per voi la sorprendente decisione sui tassi di interesse della BNS?

Il franco svizzero è ai massimi. Ora la situazione potrebbe cambiare di nuovo. Keystone

La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha inaspettatamente abbassato il tasso di interesse di riferimento prima del previsto di 0,25 punti percentuali, portandolo all'1,5%. Cosa significa questo per i consumatori? Tutto sarà più economico ora? Le principali risposte.

Hai fretta? blue News riassume per te La BNS ha abbassato il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali prima del previsto.

È la prima volta da molto tempo che ciò accade. Negli ultimi anni è stato costantemente aumentato per combattere l'inflazione.

È probabile che la decisione si traduca in mutui e affitti più favorevoli.

Il franco, invece, probabilmente perderà parte del suo valore. Mostra di più

Cosa succede quando il tasso di base scende?

Un tasso di base più basso significa sostanzialmente che il denaro diventa più economico. Il tasso di base determina quanto sia costoso per le banche prendere in prestito denaro dalla banca centrale.

Se il tasso di interesse di riferimento è basso, le banche possono quindi offrire ai loro clienti tassi di interesse migliori sui prestiti. Se il tasso di base è alto, invece, i tassi di prestito aumentano.

In termini di economia nel suo complesso, un basso tasso di base incoraggia i consumi e gli investimenti. La crescente domanda di denaro favorisce la crescita economica e il mercato azionario.

In breve: l'economia viene stimolata. I tassi di interesse sul risparmio, invece, diminuiscono.

Cosa significa questo per il franco svizzero?

I tagli dei tassi di interesse da parte della BNS comportano normalmente una svalutazione del franco svizzero. La nostra valuta quindi si indebolisce.

Il tasso di cambio del franco svizzero però può essere influenzato anche da altri fattori. Ad esempio la svalutazione delle valute estere. Se l'euro o il dollaro dovessero scendere più rapidamente del franco svizzero, ciò avrebbe un effetto positivo sul tasso di cambio.

Tuttavia dato che questa settimana la Banca centrale europea (BCE) e la Federal Reserve (FED) statunitense hanno deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, si può ipotizzare che il franco perderà valore nei prossimi mesi, almeno nei confronti dell'euro e del dollaro

Gli affitti stanno scendendo?

Gli affitti non si basano direttamente sul tasso d'interesse di riferimento della BNS, ma sul tasso d'interesse di riferimento dei mutui. Il tasso di riferimento è una media di tutti i tassi di interesse pagati sui mutui. È quindi inerte.

Ci vuole tempo perché aumenti o diminuisca. Recentemente si sono verificati due aumenti di questo tasso di interesse, che hanno provocato un aumento degli affitti in tutta la Svizzera.

Con l'inversione di tendenza dei tassi di interesse, probabilmente non ci sarà un terzo aumento del tasso di riferimento, ma nemmeno gli affitti diminuiranno immediatamente.

Anche se una riduzione del tasso di interesse di riferimento comporterà una diminuzione dei canoni di locazione nel lungo periodo, attualmente si prevede che ciò avverrà nel 2025.

Poiché la BNS ha abbassato il tasso di interesse di riferimento prima del previsto, i canoni di locazione potrebbero diminuire già nel 2024.

I prodotti diventeranno più economici?

I prezzi degli alimenti e di altri prodotti si basano sull'inflazione. In Svizzera è ora in calo, il che significa che i prezzi stanno diminuendo. Questo è anche uno dei motivi principali per cui la BNS ha abbassato presto il tasso di interesse di riferimento.

Ma i prezzi erano già scesi prima della decisione della BNS. Un tasso di interesse di riferimento più basso potrebbe avere l'effetto opposto anche in futuro. Se l'inflazione riprende a salire, anche i prezzi torneranno a salire. Al momento questo non è però previsto.

C'è di più sul conto di risparmio?

No. Più il tasso d'interesse di riferimento è basso, meno conviene risparmiare. Se la BNS riduce il tasso di riferimento, anche le banche tendono a ridurre i tassi di interesse sui depositi di risparmio.

Cosa significa questo per i proprietari di immobili?

Una riduzione del tasso di base si traduce di norma anche in una riduzione del tasso di interesse ipotecario. In questo caso è decisivo se per il mutuo è stato scelto un tasso d'interesse fisso o variabile. È probabile che in futuro i nuovi mutui diventino nuovamente più convenienti.

Anche il valore degli immobili svizzeri potrebbe aumentare. Una riduzione del tasso di interesse di riferimento per il mercato immobiliare potrebbe portare a un aumento della domanda grazie a mutui più vantaggiosi. Questo a sua volta provocherebbe un aumento dei prezzi.

Il valore degli immobili però dipende da molti fattori diversi.