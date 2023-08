UBS procede alla prime nomine per la banca d'investimento Keystone

UBS fornisce le prime informazioni sulla ristrutturazione della sua unità di investment banking nell'ambito dell'acquisizione e dell'integrazione delle attività di Credit Suisse. Si prevede che l'operazione comporterà un gran numero di tagli di posti di lavoro.

La banca numero uno in Svizzera ha nominato i nuovi responsabili delle sue unità di fusioni e acquisizioni e di corporate finance. David Kostel e Christian Lesueur saranno co-responsabili dell'attività di Coverage, secondo una nota della banca ottenuta da Reuters e successivamente trasmessa da UBS ad AWP.

Tom Churton assumerà la responsabilità dello stato maggiore dell'unità, mentre Marc-Anthony Hourihan e Nestor Paz-Galindo codirigeranno l'unità fusioni e acquisizioni (Mergers & Acquisitions).

Nell'ambito della riorganizzazione degli organi direttivi della banca d'investimento, alcuni dirigenti lasceranno la banca, tra cui il presidente esecutivo dell'unità Global Banking.

Rimarrà a disposizione di UBS fino alla fine del trimestre in corso per garantire la transizione.

Hong Kong la sede più colpita dai tagli

Interpellata dall'AWP, UBS ha dichiarato di aver agito in modo equo nei confronti degli ex dipendenti di Credit Suisse, non concentrandosi esclusivamente sui dirigenti di UBS al momento delle nomine.

Grazie a queste ultime, UBS intende accelerare la propria crescita in Nord e Sud America ed espandere le proprie attività nel settore tecnologico e sanitario.

Secondo Reuters, centinaia di ex dipendenti di Credit Suisse sono passati ad altri istituti, visto che UBS ha effettuato licenziamenti nell'unità di investment banking dell'ex numero due bancario svizzero.

Si prevede che non meno dell'80% del personale di questa unità di Hong Kong perderà il posto di lavoro e i tagli dovrebbero entrare in vigore questa settimana, ha riferito l'agenzia britannica, citando fonti vicine al dossier.

L'ex colonia britannica raggruppa la maggior parte del personale di investment banking di Credit Suisse in Asia.

vj