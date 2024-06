Il luogo dell'esplosione e dell'incendio. Keystone

Un incidente sarebbe all'origine della forte esplosione di ieri sera a Nussbaumen, vicino a Baden, in Argovia, con un bilancio di due morti e undici feriti leggeri. La polizia ha infatti escluso le ipotesi di un reato o di un attentato.

SDA

Ancora non è chiaro cosa abbia causato l'esplosione, ha detto questa mattina il portavoce della polizia argoviese, Daniel Wächter, all'agenzia Keystone-ATS. Le indagini intanto proseguono. La statica degli edifici residenziali è attualmente in fase di valutazione. Non c'è un pericolo acuto, ma ci sono aree a rischio di crollo, ha detto il portavoce.

Secondo Wächter, alcune delle circa 100 persone sfollate dal complesso di edifici a torre sono potute rientrare nelle loro case durante la notte. Per le altre persone è stato creato un punto di contatto sul posto.

Le vittime trovate nel parcheggio

Ieri sera, poco prima delle 19.00, diverse esplosioni si sono verificate nel parcheggio sotterraneo del complesso residenziale nel centro di Nussbaumen. L'incendio che ne è seguito si è esteso a diversi piani.

Le due persone morte sono state trovate nel parcheggio sotterraneo, ha riferito sul posto la polizia a un giornalista di Keystone-ATS. Gli undici feriti hanno tutti riportato solo lievi intossicazioni da fumo.

Le forze dell'ordine sono intervenute con un importante dispositivo. Oltre alle ambulanze, sono stati impiegati anche tre elicotteri di soccorso. Poiché diversi droni impedivano loro di volare, la polizia ha chiesto che questi velivoli venissero riportati a terra con urgenza. Gli elicotteri non sono stati necessari per salvare le persone, ma hanno pure aiutato i pompieri con le riprese aeree.

pl, ats