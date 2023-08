La Lombardia continua a essere flagellata dal maltempo, con vento e forti piogge che hanno causato smottamenti, esondazioni e trombe d'aria.

Pioggia in piazza Duomo in un'immagine d'archivio. ANSA

L'allerta, come ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile Romano La Russa, resterà rossa fino alle 9 di martedì fra le province di Varese, Como, Lecco e Sondrio, più precisamente in Valchiavenna, nel Lario e nelle Prealpi varesine.

Nelle ultime 24 ore sono caduti 73 millimetri di piaggia nella provincia di Milano, 76 in quella di Brescia, 84 nella provincia di Como, 92 in quella di Bergamo, 104 nel Lecchese, 120 in provincia di Sondrio e 151 nel Varesotto. In Valchiavenna, in particolare, nelle ultime 48 ore, sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia.

A Gallarate sottopassi allagati, disagi anche sulla superstrada di Malpensa https://t.co/ahkoJBcEr7 — VareseNews (@varesenews) August 28, 2023

Crescono i fiumi

A preoccupare è soprattutto il livello di fiumi e torrenti. In Valtellina una decina di persone sono state sfollate dalla frazione Santa Lucia di Valdisotto per l'esondazione del torrente Frodolfo alla confluenza con il fiume Adda.

A Milano è in aumento il livello del fiume Seveso che viene monitorato così come il Lambro. Nel Varesotto è al limite dell'esondazione il torrente Arnetta. I vigili del fuoco sono pronti a evacuare gli abitanti di Cavaria con Premezzo (Varese).

Sono invece già rientrati nelle loro case gli abitanti di Rino di Sonico, nel Bresciano, circa una settantina di persone, che erano state sfollate prudenzialmente domenica per il pericolo di esondazione del torrente Val Rabbia.

Danni nelle città

Tanti i danni, anche al settore agricolo, come ha sottolineato Coldiretti regionale, secondo cui metà degli eventi estremi registrati in Italia negli ultimi due giorni si sono verificato in Lombardia.

A Varese città ha ceduto questa notte il controsoffitto di un supermercato che ha danneggiato una ventina di auto. Ma la zona più colpita è quella a Sud Est della provincia, intorno a Saronno, dove sono stati scoperchiati tetti di diversi edifici. I problemi riguardano anche gli edifici che avevano perso la copertura nei giorni scorsi e non erano ancora stati riparati.

A Cinisello Balsamo è volata via una parte della copertura in lamiera sul tetto della scuola Costa. Il danno è già stato riparato dai vigili del fuoco.

Chiuso l'idroscalo a Milano

A causa di una tromba d'aria lunedì mattina è stata chiusa alcune ore la statale della Val di Scalve, in provincia di Bergamo, poi riaperta, mentre restano ancora chiuse un tratto della statale dello Stelvio vicino a Bormio e la provinciale Lariana, ex statale che collega Como a Bellagio per smottamenti e allagamenti avvenuti a Blevio, dove le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango.

Per la caduta di rami sui binari, è stata chiusa tre ore la linea ferroviaria fra Cremona e Treviglio. E a Brescia la caduta di alberi ha tranciato una linea elettrica lasciando senza luce gli abitanti della zona.

La città metropolitana di Milano ha deciso la chiusura precauzionale del parco Idroscalo, mentre il Duomo di Vigevano, nel Pavese, resterà chiuso per i danni subiti dei giorni scorsi: un sopralluogo fatto con il drone ha mostrato che è in parte saltata la copertura del tetto.

SDA