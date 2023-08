Il livello del Reno si è alzato a causa delle intense piogge degli ultimi giorni (foto d'archivio) Keystone

La pioggia ininterrotta degli ultimi giorni ha messo messo a dura prova i pompieri nei Grigioni.

Non sono invece al momento segnalati danni nella zona tra Diepoldsau (SG) e il Lago di Costanza, parzialmente allagata in seguito all'ingrossamento e straripamento del Reno.

A causa delle forti precipitazioni diversi passi sono stati chiusi.

Le abbondanti precipitazioni hanno costretto le autorità a chiudere oggi al traffico i passi alpini del San Gottardo, della Novena, del Furka, del Susten, del Grimsel e del Sempione, secondo il TCS, il Dipartimento delle costruzioni del cantone di Uri e la polizia cantonale ticinese.

Una nuova valutazione sarà fatta martedì mattina.

Picco raggiunto per il Reno, straripato

Nella valle del Reno sangallese il picco dell'inondazione è stato raggiunto nel pomeriggio, ha detto un portavoce dell'organizzazione transfrontaliera che regola il fiume tra Svizzera e Austria, interpellato da Keystone-ATS.

Il livello del Reno è salito anche più a monte, a Domat-Ems (GR), ha reso noto SRF Meteo in un comunicato. Lunedì mattina presto era al livello di allerta 3, un pericolo grave.

Secondo SRF Meteo, problematico è soprattutto il fatto che il limite delle nevicate si situi al di sopra dei 3000 metri. Quasi tutte le precipitazioni del fine settimana si sono così riversate nei fiumi.

Strade chiuse nei Grigioni

Nei Grigioni, dove la pioggia ha continuato a cadere, i pompieri, i servizi comunali e l'Ufficio tecnico fino a questa mattina sono stati perennemente in azione a causa di segnalazioni di danni, ha indicato la portavoce della polizia cantonale grigionese Anita Senti.

Nel pomeriggio la situazione si è distesa: dopo mezzogiorno non sono giunte altre segnalazioni di sinistri. Nelle ultime ore, una frana ha interrotto il traffico ferroviario tra Zernez e Klosters Platz. Secondo le informazioni fornite, l'interruzione dovrebbe durare fino alla fine del servizio.

Il passo dello Spluga e il passo dell'Umbrail sono ancora chiusi a causa di molteplici frane e per motivi di sicurezza, come ha detto Senti, Inoltre, una parte della valle di Avers era ancora isolata.

Anche la Val S-Charl, nella Bassa Engadina, era inaccessibile su strada. Inoltre, alcuni tratti della strada cantonale nella valle del Reno posteriore sono stati chiusi per motivi di sicurezza.

Campeggio allagato, smottamenti a Brienz

In Alta Engadina i pompieri e l'Ufficio tecnico sono stati fortemente impegnati a causa della fuoriuscita dagli argini dell'Inn e di diversi torrenti. Nel pomeriggio, tuttavia, la situazione era sotto controllo.

A Sent, in Bassa Engadina, un campeggio è stato allagato. A Brienz/Brinzauls, comune minacciato dallo scivolamento della montagna soprastante, sono aumentati gli smottamenti, ha comunicato il comune. Alcune parti dell'area di frana sopra il villaggio hanno subito un'accelerazione. Non c'è pericolo immediato per la popolazione.

La maggior parte dei danni segnalati nel cantone è stata di lieve entità, con cantine e giardini allagati. Tra gli interventi più significativi, domenica è stato effettuato lo svuotamento parziale del lago della diga di Sufner, per evitare che tracimasse. Inoltre, l'A13 nei pressi di Andeer è stata protetta dalle inondazioni con sacchi di sabbia.

In Ticino 360 mm di pioggia

In Ticino, dove tra sabato mattina e questa mattina sono caduti fino a 360 mm di pioggia, la maggior parte delle precipitazioni dovrebbe cessare in serata.

Nel frattempo in diverse località l'acqua non è potabile e si segnalano smottamenti come pure allagamenti di cantine e altri edifici. Martedì continuerà a piovere a Nord delle Alpi.

