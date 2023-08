Un'altra giornata di pioggia e disagi per il Ticino

Un'auto completamente distrutta dalla forte grandinata che ha colpito Locarno e dintorni venerdì sera. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

In Ticino è ancora in vigore l’allerta meteo di grado 3 per le precipitazioni, e infatti dal cielo la pioggia continua a cadere. Secondo un primo bilancio di MeteoSvizzera, come rende noto la RSI, le zone maggiormente colpite sono state il Locarnese, la bassa Vallemaggia, la Valle Verzasca e la Riviera.

Hai fretta? blue News riassume per te In Ticino vige ancora l'allerta di grado 3 per le forti piogge emanata da MeteoSvizzera ieri, sabato.

Le zone del territorio cantonale più colpite sono il Locarnese, la bassa Vallemaggia, la Valle Verzasca e la Riviera.

Sono state numerose le richieste d'intervento, come ad esempio a Biasca con circa una trentina di chiamate.

Si tratta perlopiù di allagamenti di stabili e di vie di comunicazione. Si registrano già però corsi d'acqua ingrossati, una frana e il cedimento di un masso. Mostra di più

E proprio dalla Riviera arrivano le impressionanti immagini, condivise sul canale X (l'ex Twitter) di MeteoSvizzera, della cascata della Santa Petronilla a Biasca.

Impressionante video della cascata di Santa Petronilla a Biasca questa mattina attorno alle ore 8:00. https://t.co/mrN2wchKnQ — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 27, 2023

E nelle ultime 24 ore la stessa stazione di Biasca ha registrato 191,6 mm di precipitazioni (o litri al metro quadrato), una quantità decisamente importante e da «top ten», come scrive Locarno-Monti, anche se il record di questa stazione relativo alla somma giornaliera è di 244.8 mm il 5.9.1984.

Presso la stazione di Biasca si effettuano misurazioni dal 1900 e la somma giornaliera di 191,6 mm si colloca nella top ten. Il record risale al 5.9.1984 con 244,8 mm. — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 27, 2023

E sempre ai pompieri di Biasca sono arrivate numerose richieste di intervento, circa 30 in poco tempo, scrive la RSI sul suo sito. Si è trattato per la maggior parte di allagamenti in stabili amministrativi, ma anche su qualche via di comunicazione.

Inoltre in Val Malvaglia è scesa una frana e la strada è al momento chiusa: chi si trova a nord di Dandrio è perciò bloccato, anche se è presente il collegamento funiviario alternativo con Malvaglia.

«La situazione ci vede costantemente impegnati»

«La situazione ci vede costantemente impegnati su più fronti – spiega alla RSI il comandante dei pompieri di Biasca Corrado Grassi –, le zone più interessate al momento sono quelle di Biasca e di Lodrino. Circa 50 militi sono impiegati negli interventi e la problematica principale è monitorare i punti più critici della regione. A destare particolare preoccupazione è in particolare il riale Froda e il relativo sottopasso che è a rischio straripamento. Un altro punto critico monitorato è il ponte rosso che porta in Valle di Blenio».

Desta preoccupazione anche l'evoluzione della situazione, in quanto la pioggia non si è ancora fermata su tutto il territorio ticinese, ma appunto alcune zone come quella di Biasca sono già sature. Per questa ragione le forze d'intervento si stanno preparando per affrontare il pomeriggio e la notte di domenica.

E molti corsi d’acqua sono ingrossati anche in Vallemaggia, continua l'emittente di Comano, nonostante dal DT facciano sapere che per ora in relazione ai fiumi non c’è niente di rilevante da segnalare.

Invece a Tegna si registra un incidente causato da un masso che si è staccato da una parete sopra una strada finendo sopra un'auto distruggendola. Nessuno è rimasto ferito.

Il DECS conferma la chiusura delle medie e del liceo

Nel frattempo, domenica mattina il DECS ha confermato, come già anticipato sabato dall'emittente radiotelevisiva, che le scuole medie di Losone e il Liceo di Locarno accoglieranno solamente da mercoledì i loro allievi per via appunto dei danneggiamenti causati dal maltempo, in particolare della grandinata che c'è stata venerdì sera.

Tuttavia la scuola media garantirà già da domani, lunedì, l'accudimento degli alunni che non possono stare a casa, e lo stesso sarà fatto dalle scuole elementari di Losone che dovrebbero riaprire martedì.

Qui di seguito potete sfogliare la galleria d'immagini della redazione di blue News sui danni causati dalla grandinata a Locarno:

Grandinata a Locarno 25 agosto 2023 La situazione in Piazza Grande a Locarno due ore dopo la grandinata. Immagine: Red. blue News Il vetro di un'auto parcheggiata in città vecchia è distrutto, come anche lo specchietto (a sinistra). Praticamente tutti i veicoli che erano all'esterno durante la grandinata sono in queste condizioni. Immagine: Red. blue News In alcune auto il vetro è saltato via del tutto. Immagine: Red. blue News Un'altro parabrezza martoriato. Immagine: Red. blue News In città la terra è cosparsa di rami e foglie. Immagine: Red. blue News I marciapiedi coperti di detriti. Immagine: Red. blue News Quest'insegna è stata rovinata... Immagine: Red. blue News ...come molte altre. Immagine: Red. blue News Sono caduti anche degli ombrelloni con le basi di cemento. Immagine: Red. blue News Un cantiere è stato messo sotto sopra. Immagine: Red. blue News Le strutture di stoffa sono state bucate. Immagine: Red. blue News Un'altra tenda a brandelli. Immagine: Red. blue News A questo prezzario a un distributore di benzina manca un pezzo. Immagine: Red. blue News Più di due ore dopo il temporale rimane ancora grandine sui bordi delle strade. Immagine: Red. blue News I chicchi, già in parte sciolti, sono ancora molto grossi. Immagine: Red. blue News Allagamento attorno alla statua di Nag Arnoldi di fronte all'ospedale La Carità. Immagine: Red. blue News Il giorno dopo emergono nuovi danni, in questa foto in un edificio di Solduno. Immagine: Red. blue News Quest'insegna potrebbe essere crollata. Immagine: Red. blue News Le strade di Solduno sono coperte di fango e detriti. Immagine: Red. blue News Il secondo albero da sinistra è stranamente storto. Immagine: Red. blue News Altra stoffa a brandelli. Immagine: Red. blue News A terra ci sono quantità enormi di vetri e di frammenti di auto. Immagine: Red. blue News Grandinata a Locarno 25 agosto 2023 La situazione in Piazza Grande a Locarno due ore dopo la grandinata. Immagine: Red. blue News Il vetro di un'auto parcheggiata in città vecchia è distrutto, come anche lo specchietto (a sinistra). Praticamente tutti i veicoli che erano all'esterno durante la grandinata sono in queste condizioni. Immagine: Red. blue News In alcune auto il vetro è saltato via del tutto. Immagine: Red. blue News Un'altro parabrezza martoriato. Immagine: Red. blue News In città la terra è cosparsa di rami e foglie. Immagine: Red. blue News I marciapiedi coperti di detriti. Immagine: Red. blue News Quest'insegna è stata rovinata... Immagine: Red. blue News ...come molte altre. Immagine: Red. blue News Sono caduti anche degli ombrelloni con le basi di cemento. Immagine: Red. blue News Un cantiere è stato messo sotto sopra. Immagine: Red. blue News Le strutture di stoffa sono state bucate. Immagine: Red. blue News Un'altra tenda a brandelli. Immagine: Red. blue News A questo prezzario a un distributore di benzina manca un pezzo. Immagine: Red. blue News Più di due ore dopo il temporale rimane ancora grandine sui bordi delle strade. Immagine: Red. blue News I chicchi, già in parte sciolti, sono ancora molto grossi. Immagine: Red. blue News Allagamento attorno alla statua di Nag Arnoldi di fronte all'ospedale La Carità. Immagine: Red. blue News Il giorno dopo emergono nuovi danni, in questa foto in un edificio di Solduno. Immagine: Red. blue News Quest'insegna potrebbe essere crollata. Immagine: Red. blue News Le strade di Solduno sono coperte di fango e detriti. Immagine: Red. blue News Il secondo albero da sinistra è stranamente storto. Immagine: Red. blue News Altra stoffa a brandelli. Immagine: Red. blue News A terra ci sono quantità enormi di vetri e di frammenti di auto. Immagine: Red. blue News

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla nostra pagina specifica cliccando qui.