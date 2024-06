Il presunto autore materiale dell'attentato al politico spagnolo Alejo Vidal-Quadras, rimasto ferito gravemente da colpi d'arma da fuoco lo scorso 9 novembre a Madrid, è stato arrestato in Olanda. Lo riferisce la Polizia Nazionale iberica.

Si tratta del sesto arresto legato a questo caso, aggiunge la stessa fonte.

L'uomo arrestato in Olanda è Mehrez Ayari, un 37enne franco-tunisino già identificato da mesi come sospettato dell'attentato, secondo quanto confermato all'agenzia italiana ANSA da fonti vicine alle indagini.

Su di lui era attivo un mandato di cattura internazionale decretato dal tribunale dell'Audiencia Nacional.

Gli altri arrestati sono una donna bloccata sempre in Olanda lo scorso aprile, un uomo intercettato a gennaio in Colombia, poco dopo aver superato il confine con il Venezuela, e tre persone finite in manette in Spagna nei giorni successivi all'attentato (due di queste sono poi state rilasciate in libertà condizionale).

Ecco le piste seguite per scoprire i mandanti

Alejo Vidal-Quadras è stato presidente del Partito Popolare in Catalogna (1991-1996), eurodeputato (1999-2014) e co-fondatore di Vox.

Come riporta El País, tra le ipotesi della polizia su motivi e dinamiche dell'attentato in cui risultò ferito al volto, ancora da chiarire, c'è quella di un possibile coinvolgimento della Mocro Maffia, gruppo criminale che opera principalmente proprio in Olanda.

Altre piste, come quella indicata dallo stesso Vidal-Quadras secondo cui dietro l'attentato ci sarebbe stato il regime iraniano, restano comunque al vaglio degli inquirenti.

