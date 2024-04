Una donna di nazionalità olandese è stata arrestata nei Paesi bassi per «presunta partecipazione nei finanziamento e nella pianificazione» dell'attentato all'ex presidente del Partito popolare in Catalogna e cofondatore di Vox, Alejo Vidal-Quadras.

Attentato Vidal I paramedici caricano la vittima sull'ambulanza. Immagine: KEYSTONE Sono state isolate diverse aree vicino al luogo dell'attentato. Immagine: KEYSTONE La polizia al lavoro. Immagine: KEYSTONE Attentato Vidal I paramedici caricano la vittima sull'ambulanza. Immagine: KEYSTONE Sono state isolate diverse aree vicino al luogo dell'attentato. Immagine: KEYSTONE La polizia al lavoro. Immagine: KEYSTONE

SDA

Lo segnalano fonti del ministero dell'Interno spagnolo citate dai media, fra i quali El Pais.

L'arresto è stato eseguito a seguito dell'ordine europeo di arresto e cattura emesso dalle autorità iberiche.

E rafforza l'ipotesi investigativa che all'agguato, avvenuto il 9 novembre scorso in pieno giorno nel centrale quartiere Serrano di Madrid, abbia partecipato l'organizzazione criminale formata da pregiudicati di origini magrebine nota come 'Mocro Maffia', segnalano le fonti.

L'agguato

Alejo Vidal-Quadras, 78 anni, fu avvicinato mentre camminava in Calle Nunez de Bilboa da un sicario con il casco calato sulla testa, che, dopo avergli sparato un colpo di pistola in pieno volto, fuggì a bordo di una moto condotta da un complice a sua volta protetto da un casco.

L'ex esponente del Pp, ferito gravemente alla mandibola e sopravvissuto all'attentato, ha sostenuto che l'attacco potesse essere collegato ai suoi rapporti con l'opposizione iraniana. Un'ipotesi che ha ripetuto anche in un recente incontro a Madrid con la stampa estera.

Arrestate, per ora, cinque persone

Con l'arresto della donna olandese, sono in tutto 5 le persone finite finora in manette per l'agguato.

Nel novembre scorso tre pregiudicati sono stati arrestati in Spagna, dei quali due a Granada, e un terzo a Fuengirola (Malaga), in Andalusia, mentre un quarto uomo è stato arrestato nel marzo scorso in Colombia.

Fra gli arrestati, Mehrez Ayari, di 37 anni, identificato dalla polizia come il presunto autore materiale dello sparo.

SDA