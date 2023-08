Tre esemplari di amanita (immagine simbolica). Bernd Wüstneck/Zentralbild/dpa

Un misterioso caso di avvelenamento in Australia ha fatto clamore in tutto il mondo: ci sono stati tre morti e una persona lotta ancora per la vita. Ora la donna che ha cucinato il piatto di funghi che è risultato fatale parla per la prima volta.

Hai fretta? blue News riassume per te Tre persone sono morte in Australia dopo un pranzo in famiglia. Probabilmente hanno mangiato funghi velenosi.

La cuoca al centro del misterioso caso ha parlato per la prima volta con la polizia.

La 48enne ha dichiarato di aver acquistato i funghi in due supermercati. Mostra di più

Nella piccola città australiana di Leongatha, durante una riunione di famiglia, Erin Patterson ha servito il pranzo, ma tre ospiti su quattro non sono sopravvissuti.

Le autorità ipotizzano che si sia trattato di avvelenamento da funghi: secondo le prime indagini, gli ospiti avevano mangiato delle amanite.

Nel frattempo, la cuoca del pasto fatale ha parlato con la polizia, come riportato dall'emittente televisiva australiana ABC. Secondo il rapporto, la 48enne ha detto di voler «chiarire la questione» perché è «estremamente stressata e sopraffatta» dalla morte dei suoi famigliari.

Funghi di due negozi diversi

L'australiana ha sottolineato agli investigatori che non aveva «assolutamente alcun motivo per fare del male a persone amate».

Il pranzo era stato programmato per salvare il matrimonio con l'ex marito, che si stava allontanando. Dopo il pasto, i suoi ex suoceri sono morti, così come la sorella della sua ex suocera. Una quarta persona è ancora in pericolo di morte ed è in attesa di un trapianto di fegato in ospedale.

Patterson è stata accusata?

Finora Erin Patterson non è stata accusata o arrestata dalle autorità. In un primo interrogatorio dopo l'incidente si era rifiutata di fare commenti.

Adesso il dietrofront: ha parlato con le autorità «volontariamente, perché ora ritiene che sia stato un grave errore non rilasciare una dichiarazione agli investigatori», si legge nel rapporto. Il silenzio le era stato consigliato da un avvocato che non la rappresenta più.

Secondo ABC, la Patterson ha negato fermamente di aver commesso qualcosa di illegale. Non ha saputo spiegare come il suo cibo abbia causato la morte degli ospiti. I funghi sospettati dell'avvelenamento erano stati acquistati in due negozi diversi: si trattava di un misto di funghi provenienti da una grande catena di supermercati e di funghi secchi provenienti da un negozio di alimentari asiatico.

Anche la cuoca è dovuta andare in ospedale

Sono emersi anche nuovi dettagli sullo svolgimento del pasto. Contrariamente a quanto riportato inizialmente dalla polizia, i figli di Patterson non avevano partecipato al pranzo, ma erano andati al cinema. Hanno mangiato gli avanzi il giorno dopo, ma senza la crosta di funghi, che hanno eliminato perché non piaceva loro.

La Patterson ha anche dichiarato di aver mangiato lei stessa il pasto sospetto. Dopo il pranzo è stata ricoverata in ospedale con forti dolori addominali e diarrea, dove le è stata somministrata una flebo di soluzione salina e un farmaco per proteggere il fegato.