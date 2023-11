La manifestazione odierna a Berna Keystone

Diverse migliaia di persone hanno manifestato nel primo pomeriggio di oggi in Piazza federale a Berna contro il nuovo tariffario per la fisioterapia. Proprio in data odierna scadeva il termine della procedura di consultazione sul tema.

La protesta è stata organizzata dall'associazione svizzera di fisioterapisti Physioswiss. Ai partecipanti sono state distribuite sciarpe viola e gialle con la scritta «Risparmiare sì, ma non sulle nostre spalle. No ai tagli alle tariffe».

I manifestanti, giunti da tutta la Svizzera, hanno scandito a gran voce il loro disappunto. Molti reggevano cartelli sui quali si poteva per esempio leggere: «Criteri di qualità sì, tagli ai salari no» oppure «Sarà più costoso senza di noi».

mh, ats