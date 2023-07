Anche oggi pompieri ed elicotteri ce l'hanno messa tutta per domare l'incendio. Keystone

I numerosi focolai e il vento hanno tenuto anche oggi in allerta i pompieri impegnati a contenere il rogo scoppiato lunedì sera sopra Bitsch, nell'Alto Vallese.

Come annunciato oggi dallo stato maggiore di crisi, tre elicotteri antincendio hanno dato man forte alle squadre impegnate a terra. Solo ieri, le autorità avevano annunciato che i soccorritori si sarebbero presi una pausa per oggi. Tuttavia, alcuni pompieri sarebbero rimasti di picchetto per ogni evenienza.

Come non detto, stamattina presto, verso le 05.00, è scoppiato un incendio grande quanto mezzo campo da calcio sopra la frazione di Oberried. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme in un'operazione durata tre ore grazie anche all'intervento di un elicottero.

Di conseguenza, lo stato maggiore che coordina l'intervento ha deciso di sospendere la pausa domenicale. Un secondo elicottero è stato impiegato a partire dalle 08.00 e un terzo dalle 14.00. Grazie alle telecamere termiche dell'esercito, le squadre di terra, composte di una decina di persone ciascuna, hanno permesso il lancio preciso di acqua sui focolai e sui piccoli incendi che divampavano di continuo.

Le operazioni continuano lunedì

Queste operazioni continueranno lunedì, con cinque squadre a terra e due o tre elicotteri con l'obiettivo di soffocare i focolai rimasti e impedire che l'incendio si diffonda nelle zone non danneggiate della foresta.

Il rogo è scoppiato lunedì sera e più di 200 persone sono state evacuate. 150 sono potute rientrare nelle loro case martedì. I residenti permanenti della frazione di Oberried sono stati autorizzati a rientrare nelle loro case sabato sera.

ats