La canicola ha raggiunto il picco di 37 gradi ma non è ancora finita. Keystone

La canicola ha raggiunto oggi, martedì, il picco di 37 gradi a Sion, superando così quella che finora era la temperatura più alta dell'anno. Poco distante Ginevra dove i gradi erano 36,7. Domani, mercoledì, si prevede un'altra giornata molto calda.

La Svizzera è nella morsa del caldo da venerdì scorso e i meteorologi prevedono un calo delle temperature al più presto a partire da venerdì. Con i suoi 36,7 gradi odierni, Ginevra ha registrato l'undicesimo giorno consecutivo di canicola.

Anche attorno al Lemano le temperature erano straordinariamente alte per la seconda metà di agosto.

Per il resto del Paese, MeteoSvizzera ha misurato dai 33 ai 36 gradi, ha dichiarato in serata il meteorologo Andreas Asch all'agenzia Keystone-ATS.

Caldo anche in altitudine

A Disentis, nei Grigioni, a 1197 metri sopra il livello del mare, la colonnina di mercurio ha raggiunto i 32,8 gradi, battendo così il precedente record di agosto. A Scuol (GR), a 1300 metri, la temperatura era di 32,2 gradi.

In generale, stando all'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) le temperature ad alta quota sono state eccezionalmente elevate.

Ancora molto caldo in prospettiva

A Locarno-Monti la colonnina di mercurio è salita fino a 34,9 gradi. A Berna e a Buchs (AG) sono stati registrati 34,8 gradi e a Basilea 34,7. A Coira il caldo è stato di poco inferiore, con 33,8 gradi. A Lucerna sono stati misurati 33,3 gradi e a Lugano 33,1 gradi. Un po' più fresco a San Gallo, a 776 metri di altitudine, dove sono stati registrati 29,2 gradi.

La situazione non è destinata a cambiare nei prossimi giorni. Sia mercoledì che giovedì sarà in prevalenza soleggiato, molto caldo a tutte le quote e in pianura afoso con foschia.

A basse quote la temperatura minima sarà compresa fra i 20 gradi in pianura e sui fondovalle e i 23 nelle zone urbane, le massime saranno sui 35 gradi, 27 in Alta Engadina. L'isoterma di zero gradi a 4800 metri. Molto caldo anche ad alta quota, con circa 11 gradi a 3000 metri.

Stando ai valori normativi dal 1991 al 2020, nella media di agosto ci sono da tre a sei giorni di canicola con temperature superiori a 30 gradi, di solito nella prima metà del mese.

Potete consultare rapidamente le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

Informazioni utili e dove trovarle

Per maggiori informazioni su come affrontare questo periodo difficile di canicola, oltre all'elenco di suggerimenti che trovate in fondo all'articolo, potete consultare il portale apposito del Canton Ticino, con tutte le informazioni necessarie.

Soprattutto di notte, la popolazione che vive nelle città deve sopportare più caldo rispetto a chi abita in campagna. Ecco il tema del #meteoblog di oggi: https://t.co/hmUHVoiKOX pic.twitter.com/dftN8gRdCE — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) August 22, 2023

om, ats