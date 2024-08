Cosa posso mettere in valigia dalla camera d'albergo? HotellerieSuisse risponde

Gli ospiti portano spesso con sé oggetti dalle camere d'albergo. A volte si tratta dell'accappatoio, ma anche asciugamani, articoli da toilette e materiale per scrivere sono molto diffusi. PantherMedia / Alexander Scheible

Per alcuni ospiti degli hotel, la tentazione è troppo forte e, quando l'accappatoio è così soffice e morbido, finisce in valigia. Ma cosa si può portare via dalla camera d'albergo e quando invece si tratta di un furto? HotellerieSuisse ha fatto chiarezza sul tema.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Molti ospiti portano via dalla camera d'albergo piccoli souvenir.

A volte si tratta di accappatoi, ma soprattutto di prodotti per l'igiene o penne.

HotellerieSuisse chiarisce: «In linea di principio, prendere materiale di consumo è legalmente considerato un furto».

I viaggiatori amano anche servirsi al buffet della colazione dell'albergo e portare con sé una scorta per la giornata. Mostra di più

I piccoli articoli da toilette della camera d'albergo sono così pratici quando si viaggia. Ma gli ospiti sono autorizzati a portarli via con sé? Anche le pantofole dell'hotel finiscono spesso nella valigia dopo il soggiorno. Dopo tutto sono comode e possono essere facilmente portate a casa.

Vinzenz van den Berg, portavoce per i media di HotellerieSuisse, spiega senza mezzi termini che: «In linea di principio, portare con sé materiali di consumo come saponi, penne, bagnoschiuma, shampoo e altri oggetti dopo il soggiorno è legalmente considerato un furto, perché tutto ciò che si trova in una camera d'albergo è di proprietà dell'hotel».

Gli ospiti hanno ovviamente il diritto di utilizzare tutto ciò che è disponibile in camera durante il loro soggiorno. «Tra le altre cose, questo vale anche per i prodotti forniti nel bagno», risponde van den Berg interrogato da blue News.

Potrebbe trattarsi di un furto

Tuttavia, chi pensa di poter mettere in valigia qualsiasi cosa dell'albero come souvenir si sbaglia. Secondo il portavoce di HotellerieSuisse, potrebbe trattarsi di un furto: «Pochi ospiti ne sono consapevoli e di solito la cosa non viene gestita in modo così rigoroso nelle strutture». Spesso i gestori sono semplicemente cordiali e chiudono un occhio.

Quindi fate attenzione quando imballate gli oggetti dell'hotel. Di solito l'albergo vi lascerà passare liscia la dimenticanza di piccoli prodotti per l'igiene, ma potrebbe essere una storia diversa per gli articoli più grandi, come accappatoi o asciugamani.

Van den Berg afferma: «La situazione è diversa per i prodotti non destinati al consumo, come gli accappatoi o gli asciugamani. Se questi possono essere portati via come souvenir, gli hotel spesso li vendono agli ospiti e lo comunicano».

I prodotti per l'igiene scompaiono di più

Come mostra un'analisi di Statista, gli ospiti degli hotel si servono più spesso di articoli da toilette. Seguono gli utensili per scrivere e gli asciugamani. Il 5% degli ospiti mette in valigia anche l'accappatoio, mentre il 2% si spinge oltre e ruba dagli interni, come mobili, cuscini o asciugacapelli.

Se al momento della partenza manca qualcosa dal minibar o sono stati sottratti altri oggetti, l'hotel può addebitare la spesa sulla carta di credito. «Oppure può addebitarlo in seguito».

Nel caso di prodotti di alto valore, l'hotel può includere il furto.

È consentito fare scorta al buffet della colazione?

La tentazione è grande anche al buffet della colazione: tutto finisce comunque nella spazzatura, giusto? Per legge però non è consentito portare con sé una scorta di spuntini. «Il buffet della colazione è lì perché si possa mangiare durante il pasto in questione», chiarisce van den Berg.

Se non è stato concordato nulla di speciale, l'ospite non è autorizzato a farsi il pranzo al sacco per la giornata. La situazione è diversa se una struttura lo indica chiaramente in bacheca.

Fate quindi attenzione durante il vostro prossimo viaggio. Anche se la tentazione è grande e gli hotel sono di solito indulgenti, è meglio tenere le mani lontane, perché chi prende oggetti dalla stanza commette un furto.