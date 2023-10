Persone spingono un veicolo della polizia lungo una strada allagata dopo che un temporale ha causato l'esondazione del fiume Seveso, a Milano, Italia, 31 ottobre 2023. KEYSTONE

Sulla Svizzera italiana, dove nella notte alcune vette si sono ricoperte per breve tempo di una spruzzata di neve, è tornato a splendere il sole dopo le intense piogge degli ultimi giorni. A Milano, a seguito di un violento temporale, è straripato il Seveso. Diverse le strade chiuse.

Il maltempo, dopo le piogge abbondanti che hanno colpito il Ticino lunedì e nelle prime ore di martedì, si allontana verso Ovest lasciando spazio ad ampie schiarite. Le grandi quantità d'acqua non hanno provocato problemi, come invece hanno fatto in Alta Lombardia.

Il lago di Como, infatti, è vicino a straripare. Come ricorda la RSI, lo ha comunicato la Protezione Civile spiegando che i volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste e davanti a piazza Cavour.

Alle sette di stamattina il livello era a oltre 114 centimetri sopra lo zero idrometrico, a meno di 6 centimetri dalla soglia di uscita.

A Milano esonda il Seveso

A Milano è esondato il Seveso fin verso mezzogiorno di oggi, martedì. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le molte strade allegate. Sono finiti sott'acqua pure i sottopassi Rubicone e Negrotto. Come sempre, la prima ad allagarsi è stata via Valfurva, in zona Niguarda.

A darne notizia è stato l’assessore del Comune di Milano Marco Granelli: «Niguarda Seveso: esondazione in corso. Livelli Seveso ancora molto alti, anche a nord. Esondazione durerà per qualche ora. Allagati ora anche sottopasso Negrotto e Rubicone. Rubicone è poco e contiamo di riaprire a breve. Lambro alto ma non esondazione».

Giova ricordare che oggi, martedì, a causa del maltempo, è stata lanciata un'allerta gialla in quattro regioni italiane: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria.