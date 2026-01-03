La tragedia di Crans-Montana ha fatto scalpore in tutto il Paese. CH Info / blue News

La tragedia di Crans-Montana in Vallese sta preoccupando l'intera Svizzera: mentre le persone ferite ricevono ovunque cure mediche e alloggi, l'indagine nazionale continua.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te La gestione dell'incidente di Crans-Montana è coordinata in tutta la Svizzera, compreso il controllo centralizzato dei voli di soccorso da parte della Rega a Zurigo.

La mobilitazione ha coinvolto diversi ospedali, pompieri e autorità di vari cantoni.

Il Canton Vallese è supportato dagli esperti forensi di Zurigo nell'indagine sulle cause del rogo.

A Berna le bandiere nazionali sventolano a mezz'asta e le ambasciate stanno informando i propri cittadini. Mostra di più

Dopo il grave incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, le indagini sono ancora in pieno svolgimento. La situazione sul posto è stabile, ma le conseguenze si ripercuotono su tutta la Svizzera.

Ospedali, servizi di soccorso e cantoni stanno lavorando a stretto contatto: blue News mostra cosa sta accadendo nel nostro Paese in questo momento.

Le vittime dell'incendio vengono curate in questi ospedali:

I pazienti sono stati portati a Sion, Zurigo, Ginevra, Berna, Friburgo e Losanna. Google Maps

Circa 60 feriti sono ricoverati negli ospedali di Visp, Sion e Martigny in Vallese. Questi fanno parte della rete dell'Ospedale del Vallese, che ha distribuito le vittime dell'incendio tra i vari nosocomi.

Circa altri 60 pazienti sono in cura in altre strutture della Svizzera: l'Ospedale universitario di Losanna, il CHUV (VD), specializzato nella cura dei grandi ustionati, ha in cura 22 persone.

Anche l'Ospedale universitario di Zurigo, che ha le stesse competenze del CHUV in fatto di persone ustionate, ha ricoverato 13 pazienti gravemente feriti. Anche l'Ospedale pediatrico di Zurigo sta trattando quattro bambini gravi.

Altre vittime dell'incendio sono in cura anche all'Ospedale universitario di Ginevra e all'Ospedale cantonale di Friburgo, anche se non si conosce il numero esatto.

Alcune strutture straniere sono coinvolti: venerdì è stato annunciato il trasferimento di 14 feriti in Polonia.

Nei prossimi giorni saranno trasferiti all'estero circa 50 pazienti, come ha annunciato Freddy-Michel Roten, direttore delle organizzazioni di soccorso vallesane, in una conferenza stampa venerdì pomeriggio.

I trasporti saranno coordinati da qui:

La Rega dispone di 14 basi per elicotteri e controlla tutte le missioni da Zurigo. Rega.ch / blue News

La centrale operativa della Rega all'aeroporto di Zurigo coordina tutti i trasporti aerei. Da qui partono i voli degli elicotteri e delle ambulanze, in tutta la Svizzera e 24 ore su 24.

La centrale operativa ha una visione d'insieme delle capacità ospedaliere in tutta la Svizzera ed è quindi la spina dorsale logistica della catena di soccorso.

La Rega dispone di 14 basi in tutta la Svizzera (nella foto in alto), da cui gli elicotteri di soccorso decollano dalla notte di Capodanno.

Questi servizi di soccorso sono stati dispiegati:

Oltre ai pompieri di Crans Montana, i soccorritori di Sierre (VS), Sion (VS) e Noble-Contrée (VS) sono stati chiamati per spegnere l'incendio. Google Maps / blue News

Oltre ai pompieri di Crans-Montana, sono intervenuti anche i vigili del fuoco vallesani di Sierre, Sion e Noble-Contrée.

La Polizia cantonale del Vallese, i servizi di ambulanza del Vallese centrale e superiore e la protezione civile della regione di Sierre hanno fornito supporto sul posto. L'operazione è stata coordinata dal centro di comando cantonale.

Diversi comuni della regione di Sierre e non solo hanno contribuito a fornire alloggio alle persone colpite, mettendo a disposizione infrastrutture e fornendo supporto amministrativo. È stato chiamato anche il servizio psicologico del Canton Vallese.

L'Istituto forense di Zurigo contribuisce alle indagini sull'incendio:

L'Istituto forense di Zurigo sta aiutando a indagare sulle cause dell'incendio. Google Maps

Su incarico della Procura del Vallese, l'Istituto forense di Zurigo ha inviato sul luogo dell'incidente alcuni specialisti per contribuire alle indagini sulle cause dell'incendio. Gli specialisti zurighesi non sono coinvolti nell'identificazione delle vittime.

Le bandiere sopra il Palazzo federale di Berna sventolano a mezz'asta. blue News

Nella capitale Berna le bandiere sono a mezz'asta dal 1° gennaio. La Confederazione considera l'incidente di Crans-Montana un disastro di portata nazionale.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è recato in Vallese lo stesso giorno per constatare di persona ed esprimere le sue condoglianze e il suo rammarico. Le bandiere di tutti gli edifici federali di Berna rimarranno a mezz'asta per un totale di cinque giorni.

Anche l'ambasciata statunitense a Berna ha esposto le sue bandiere a mezz'asta in segno di solidarietà. Molte ambasciate a Berna, Ginevra e Zurigo stanno affrontando gli effetti della tragedia. Alcune di queste hanno istituito delle linee telefoniche dirette per i loro cittadini e stanno informando i loro Paesi d'origine delle nuove scoperte.