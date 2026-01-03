  1. Clienti privati
Inferno a Crans-Montana La schiuma antirumore del bar «si è sciolta». Le indagini si concentrano pure su questo particolare

SDA

3.1.2026 - 08:02

Parlando ai media venerdì, la procuratrice generale vallesana Béatrice Pilloud ha confermato che l'inchiesta si concentra in particolare sulla schiuma antirumore applicata al soffitto del bar devastato da un incendio mortale la notte di Capodanno a Crans-Montana. Molti testimoni hanno indicato questo aspetto fin da giovedì.

Pompieri al lavoro davanti al bar di Crans-Montana.
Pompieri al lavoro davanti al bar di Crans-Montana.
sda
,

Keystone-SDA, Paolo Beretta

03.01.2026, 08:02

03.01.2026, 10:04

Tragedia. Inferno a Crans-Montana, è polemica sulla sicurezza. Dito puntato contro la schiuma fonoassorbente

TragediaInferno a Crans-Montana, è polemica sulla sicurezza. Dito puntato contro la schiuma fonoassorbente

Un giovane ginevrino di 17 anni, che ha voluto rimanere anonimo, si trovava nel seminterrato del bar «Le Constellation» al momento della tragedia.

Come ha raccontato a Keystone-ATS, stava festeggiando con quattro amici di età compresa tra i 15 e i 17 anni in questo locale, molto frequentato dai giovani perché, a differenza di molti altri locali nella zona, accetta i minorenni.

Due dei suoi amici sono rimasti illesi, mentre altri due sono in condizioni critiche. Lui stesso ha riportato ustioni di secondo grado alla mano, alla schiena, alla testa e al viso.

L'inferno di Crans-Montana. Ustionata pure la proprietaria del bar «Le Constellation»: «È molto difficile per noi parlarne»

L'inferno di Crans-MontanaUstionata pure la proprietaria del bar «Le Constellation»: «È molto difficile per noi parlarne»

«La schiuma si è sciolta»

La sua testimonianza è coerente con altre: una cameriera appollaiata sulle spalle di qualcun altro ha accidentalmente appiccato il fuoco al soffitto con una bottiglia di champagne decorata con «dei Bengala».

«All'inizio abbiamo visto il fuoco, ma pensavamo che qualcuno sarebbe venuto a spegnerlo. La schiuma antirumore sul soffitto ha preso fuoco, poi si è sciolta e l'incendio si è propagato», ha raccontato.

«Ho dovuto fare il giro del bar, ho camminato per primo, ma la folla bloccava le scale. Una palla di calore ha inghiottito la stanza proprio mentre ero sulle scale».

«Quando sono uscito, ho cercato di aiutare alcune persone nel bar, ma è stato difficile». Molti dei feriti e dei sopravvissuti si sono rifugiati nel bar di fronte. «C'erano corpi a terra fuori. Appena sono uscito, i servizi di emergenza, almeno la polizia, erano già lì».

Prima che si scatenasse l'inferno. Un nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco

Prima che si scatenasse l'infernoUn nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco

