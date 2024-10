Giornata del cane: ecco gli amici a quattro zampe dei lettori di blue News Ecco Blue, una meraviglia tra le meraviglie della natura. Immagine: V.C. Questo piccolo monello si chiama invece Pepa. Immagine: A.M. Ares colpisce per la sua nobile statura. Si potrebbe quasi pensare di avere di fronte un lupo. Immagine: S.J-O. Timo ama le lunghe passeggiate sulla spiaggia e i tramonti 😉 Immagine: B.K. Shaila si gode il bel tempo durante le sue escursioni. Immagine: M.P. Mabu è bravo a tirare fuori la lingua come Einstein. Immagine: A.H-P. Kassiopea ama allungarsi verso il sole in inverno. Immagine: P.S. Come un piccolo pipistrello: con le sue simpatiche orecchie, Pina è semplicemente adorabile. Immagine: K.W. Dando un'occhiata veloce, si potrebbe quasi pensare che si tratti di una pecorella che si è ambientata in casa. Ma è solo il dolce Knut che posa per la foto. Immagine: S.P. Sembra un modello! Lino non potrebbe posare in modo più elegante. Secondo il suo proprietario, l'amico a quattro zampe appare in una pubblicità di Swisscom. Immagine: G.H-B. Anche i cani meritano una festa di compleanno: Gaia festeggia quindi con un dolcetto. Immagine: F.K. Oskar, che ha bisogno di riprendersi dai rigori della vita, dopo una lunga passeggiata sulla spiaggia in riva all'Atlantico. Immagine: M.B. Nel frattempo, Shila e Chiara preferiscono rilassarsi su una panchina. Immagine: F.K. Anche Zora a volte ha bisogno di qualcosa che la svegli al mattino. Con i suoi simpatici occhi a mandorla, sembra proprio coccolosa. Immagine: G.H. Come tutti i cani, Ida ama annusare tutto e tutti. Immagine: M.F. Miler siede felicemente nel prato verde. Immagine: C.S Linux guarda con curiosità la telecamera del telefono. Immagine: M.G. Mio ha sempre tutto sott'occhio. Immagine: M.F. Anche nella redazione di blue non mancano i cani! Ecco infatti Pixie, che di tanto in tanto si sente russare dolcemente. Immagine: M.S. Anche il dolce Milo fa parte della redazione, ma non si vede spesso perché preferisce fare lavorare da casa. Immagine: F.K. Laika si fa vedere nella nostra redazione solo quando il suo padrone va in vacanza e un'altra redattrice si prende cura di lei. Immagine: C.H. Lizzy invece è una delle più assidue frequentatrici della redazione di blue e le piace addormentarsi sotto le scrivanie dei colleghi della sua umana. Immagine: V.G Giornata del cane: ecco gli amici a quattro zampe dei lettori di blue News Ecco Blue, una meraviglia tra le meraviglie della natura. Immagine: V.C. Questo piccolo monello si chiama invece Pepa. Immagine: A.M. Ares colpisce per la sua nobile statura. Si potrebbe quasi pensare di avere di fronte un lupo. Immagine: S.J-O. Timo ama le lunghe passeggiate sulla spiaggia e i tramonti 😉 Immagine: B.K. Shaila si gode il bel tempo durante le sue escursioni. Immagine: M.P. Mabu è bravo a tirare fuori la lingua come Einstein. Immagine: A.H-P. Kassiopea ama allungarsi verso il sole in inverno. Immagine: P.S. Come un piccolo pipistrello: con le sue simpatiche orecchie, Pina è semplicemente adorabile. Immagine: K.W. Dando un'occhiata veloce, si potrebbe quasi pensare che si tratti di una pecorella che si è ambientata in casa. Ma è solo il dolce Knut che posa per la foto. Immagine: S.P. Sembra un modello! Lino non potrebbe posare in modo più elegante. Secondo il suo proprietario, l'amico a quattro zampe appare in una pubblicità di Swisscom. Immagine: G.H-B. Anche i cani meritano una festa di compleanno: Gaia festeggia quindi con un dolcetto. Immagine: F.K. Oskar, che ha bisogno di riprendersi dai rigori della vita, dopo una lunga passeggiata sulla spiaggia in riva all'Atlantico. Immagine: M.B. Nel frattempo, Shila e Chiara preferiscono rilassarsi su una panchina. Immagine: F.K. Anche Zora a volte ha bisogno di qualcosa che la svegli al mattino. Con i suoi simpatici occhi a mandorla, sembra proprio coccolosa. Immagine: G.H. Come tutti i cani, Ida ama annusare tutto e tutti. Immagine: M.F. Miler siede felicemente nel prato verde. Immagine: C.S Linux guarda con curiosità la telecamera del telefono. Immagine: M.G. Mio ha sempre tutto sott'occhio. Immagine: M.F. Anche nella redazione di blue non mancano i cani! Ecco infatti Pixie, che di tanto in tanto si sente russare dolcemente. Immagine: M.S. Anche il dolce Milo fa parte della redazione, ma non si vede spesso perché preferisce fare lavorare da casa. Immagine: F.K. Laika si fa vedere nella nostra redazione solo quando il suo padrone va in vacanza e un'altra redattrice si prende cura di lei. Immagine: C.H. Lizzy invece è una delle più assidue frequentatrici della redazione di blue e le piace addormentarsi sotto le scrivanie dei colleghi della sua umana. Immagine: V.G

Oggi, a nord delle Alpi e in Germania, viene festeggiata la Giornata del cane. I lettori di blue News festeggiano questo evento mostrandoci i loro amici a quattro zampe, mentre noi vi proponiamo 11 fatti sui nostri migliori amici che forse non conoscevate.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Oggi, a nord delle Alpi e in Germania, viene festeggiata la Giornata del cane.

In questo giorno speciale, ma non solo, i nostri amici a quattro zampe meritano tante coccole.

Le coccole non solo rendono felici gli animali, ma anche le persone. Mostra di più

I cani sono molto più che semplici animali domestici: proteggono i loro padroni, li accompagnano ovunque vanno, sono anime leali, migliori amici, alleviatori di stress e consolatori.

A volte coccolare un cane o lasciarsi leccare può fare miracoli. Anche se quest'ultimo gesto può sembrare un po' disgustoso a qualcuno, ammettiamolo: in realtà fa molto bene all'anima!

Ecco come festeggiare la Giornata mondiale del cane: una passeggiata extra large;

un nuovo giocattolo;

un bocconcino speciale;

un servizio fotografico insieme;

imparare nuovi trucchi;

una lunga sessione di gioco;

e per i non proprietari di cani, una visita a un rifugio per animali (impegnarsi, portare a spasso i cani) o donazione a un'organizzazione per la protezione degli animali. Mostra di più

In occasione della Giornata mondiale del cane, che viene celebrata oggi, 10 ottobre, a nord delle Alpi e in Germania, i lettori di blue News ci mostrano le foto preferite dei loro migliori amici (vedi galleria delle immagini).

Ma cosa rende i cani così unici? Ecco undici fatti sui nostri amici a quattro zampe che forse non conoscevate.

Accarezzare un cane fa bene all'anima

Diversi studi hanno dimostrato che i cani fanno bene allo stato d'animo delle persone. Ad esempio gli scienziati sudcoreani hanno concluso in un esperimento che passare del tempo con loro può ridurre lo stress. Si dice anche che ciò rilassi e migliori la concentrazione delle persone.

I cani hanno un olfatto decisamente migliore del nostro

Il naso è l'organo sensoriale più importante del cane. Ma perché è sempre bagnato? Come spiega «Vetstreet», perché così riescono a percepire meglio gli odori. Il liquido rilasciato in modo permanente garantisce che le molecole di odore raggiungano anche le cellule olfattive più arretrate.

Tra l'altro, i cani ne hanno decisamente molte di più rispetto agli esseri umani. Sono in grado di percepire l'odore di una persona anche dopo che questa si è allontanata.

I cani possono anche capire, attraverso il fiuto, i sentimenti dei loro padroni o delle loro padrone. Questo perché, ad esempio, quando noi umani abbiamo paura sudiamo.



L'impronta del naso dei cani è unica

L'impronta del naso di un cane è paragonabile all'impronta digitale di un essere umano. Perché anche loro, come noi, sono unici.

I cani hanno tre palpebre

Molte persone non sanno che i cani hanno ben tre palpebre. La cosiddetta membrana nittitante è presente anche nei gatti e, secondo «Tierversicherung.biz», è coinvolta nella produzione di liquido lacrimale. Questa assicura che l'occhio dei nostri amici a quattro zampe rimanga protetto e idratato.

I cani sudano attraverso le zampe

I cani hanno solo alcune ghiandole sudoripare situate sulle zampe. Tuttavia queste non servono a regolare la temperatura corporea, come nel nostro caso, ma a lasciare dei marcatori di odore per i conspecifici, come spiega la radio bavarese.

Quando i cani sono accaldati e hanno bisogno di rinfrescarsi, l'unica cosa che li aiuta è ansimare. In altre parole, tirano fuori la lingua per regolare la temperatura corporea.

Esistono anche cani con la zampa destra o sinistra

Nel mondo umano, ci sono persone mancine e destrimani. E in quello animale? Anche per quanto riguarda i cani, anche loro hanno una preferenza sulla zampa da usare.

In un sondaggio, Embark ha esaminato 105 cani per verificare la zampa dominante, giungendo alla conclusione che poco più del 60% è destrorso.

I cani hanno il senso del tempo

I proprietari di cani che devono lasciare il loro migliore amico da solo per un po' di tempo probabilmente si chiedono: ma il mio cane si rende conto di quanto tempo sono stato via?

A rispondere è «Ein Herz für Tiere», che spiega che il vostro amico a quattro zampe può non avere il senso delle ore, dei minuti o dei secondi, ma ha il senso del tempo. Questo perché il suo orologio biologico gli permette di memorizzare schemi e routine e di assegnarli a tempi o eventi specifici.

Ecco perché il cane sa esattamente quando è ora di mangiare!



Il cane più grande del mondo era alto 2,23 metri

L'alano Kevin era considerato il cane più grande del mondo. È morto qualche mese fa, a giugno, pochi giorni dopo aver ottenuto il titolo dal Guinness World Records. Misurava 97 centimetri dalle zampe al garrese del collo.

Ora, quando si cerca qual è il cane più alto del mondo nella pagina del record mondiale, si trova Zeus, anche lui un alano. Quando è in piedi è alto 2,23 metri.

La canzone dei Beatles «A Day in the Life» contiene una frequenza che solo i cani possono sentire

Come ha rivelato John Lennon (1940-1980) in un'intervista, la canzone dei Beatles «A Day in the Life» (1967) contiene una frequenza che può essere udita solo dai cani.

Nella pagina di Wikipedia relativa alla canzone si legge che l'ingegnere del suono Geoff Emerick ha riferito che «dopo l'accordo finale, un fischio ad alta frequenza, simile a quello per richiamare i cani, è stato mescolato alle note per dare anche ai nostri amici qualcosa da ascoltare».



Tre cani sopravvissero all'affondamento del Titanic

Secondo i resoconti dei testimoni oculari, a bordo del Titanic c'erano in totale dodici cani che accompagnavano i loro padroni. Solo tre di loro sopravvissero al naufragio dell'aprile del 1912.



Un levriero potrebbe battere un ghepardo in una gara di lunga distanza

Se il ghepardo è conosciuto come l'animale più veloce del mondo, di certo il levriero non riuscirebbe a tenergli il passo sulle brevi distanze. Ma in realtà lo batterebbe in una corsa a lunga distanza.

Secondo «Psychology Today», il grande felino può raggiungere una velocità di 113 km/h, ma può mantenerla solo per circa 274 metri. Un levriero può invece mantenere una velocità di circa 56 km/h per ben 11 km.