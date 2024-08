Ecco i passaporti più potenti del mondo e quelli più deboli

Il passaporto svizzero e quello italiano. IMAGO/Björn Trotzki

La società di consulenza britannica Henley & Partners ha redatto una classifica in cui elenca i passaporti in base al numero di Paesi in cui i loro cittadini possono entrare senza dover prima richiedere un visto. La Svizzera si piazza nei primi cinque posti, una posizione che condivide però con altri Stati.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te La società di consulenza britannica Henley & Partners ha stilato un indice dei passaporti più potenti del mondo.

Con un passaporto di Singapore è possibile entrare in 195 Paesi senza visto.

La Svizzera si piazza è al quarto posto insieme ad altri Paesi. Mostra di più

Viaggiare in altri Paesi non è ugualmente facile con tutti i passaporti. Alcuni viaggiatori devono richiedere un visto prima di salire a bordo di un aereo, mentre altri hanno accesso a un numero significativamente maggiore di destinazioni senza una preparazione preliminare.

Henley & Partners, società di consulenza per la cittadinanza globale e la residenza con sede nel Regno Unito, pubblica da 19 anni l'Henley Passport Index.

L'indice mette a confronto i passaporti che rendono più facile viaggiare e quelli che lo rendono più difficile. La classifica si basa sui dati dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA).

La nuova edizione mostra dei cambiamenti sostanziali: il divario tra il primo e l'ultimo posto è più ampio che mai.

Da Singapore si viaggia in 195 Paesi senza visto

Singapore stabilisce un nuovo record. I titolari di un passaporto della città- Stato possono viaggiare in 195 dei 227 Paesi al mondo senza visto.

Subito dopo Singapore, cinque Paesi condividono il secondo posto: con un documento di viaggio di Francia, Germania, Italia, Giappone e Spagna, i viaggiatori possono viaggiare in 192 Paesi senza visto.

Il terzo posto è occupato da Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Corea del Sud e Svezia. Con un passaporto di questi Paesi, i viaggiatori possono entrare in 191 Paesi senza visto.

La Svizzera si colloca al quarto posto

La Svizzera è al quarto posto. Insieme a Regno Unito, Belgio, Danimarca, Nuova Zelanda e Norvegia. I titolari di questi passaporti hanno accesso senza visto a 190 destinazioni.

Gli Stati Uniti si trovano in una «crisi persistente» da dieci anni, come si legge nel comunicato stampa che accompagna il rapporto pubblicato. I cittadini statunitensi possono attualmente viaggiare in 186 Paesi senza visto, il che pone gli Stati Uniti all'ottavo posto.

In fondo alla lista c'è l'Afghanistan. Con il passaporto più debole del mondo, i cittadini possono entrare in soli 26 Paesi senza visto. Sebbene l'Afghanistan sia stato all'ultimo posto per anni, con il suo attuale punteggio ha stabilito un nuovo record. Il divario tra il primo e l'ultimo posto non è mai stato così ampio.

Panoramica dei primi 15 posti nella classifica dei passaporti 195 destinazioni di viaggio: Singapore

192 destinazioni: Francia, Germania, Italia, Giappone e Spagna

191 destinazioni: Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Corea del Sud e Svezia

190 destinazioni: Svizzera, Gran Bretagna, Belgio, Danimarca, Nuova Zelanda e Norvegia

189 Destinazioni: Australia e Portogallo

188 Destinazioni: Grecia e Polonia

187 Destinazioni: Canada, Repubblica Ceca, Ungheria e Malta

186 Destinazioni: Stati Uniti

185 Destinazioni: Estonia, Lituania ed Emirati Arabi Uniti

184 Destinazioni: Islanda, Lettonia, Slovacchia e Slovenia

183 Destinazioni: Croazia

182 Destinazioni: Liechtenstein e Malesia

178 Destinazioni: Cipro e Monaco

177 Destinazioni: Bulgaria e Romania

175 Destinazioni: Cile Mostra di più

«La tendenza generale degli ultimi due decenni è stata quella di una maggiore libertà di viaggio, con un numero medio di destinazioni a cui i viaggiatori possono accedere senza visto quasi raddoppiato, passando da 58 nel 2006 a 111 nel 2024», ha dichiarato nel comunicato stampa Christian H. Kaelin, presidente di Henley & Partners e inventore del concetto di Passport Index.

E continua: «Tuttavia, il divario di mobilità globale tra i leader e i gli ultimi classificati dell'indice è ora più ampio che mai». Singapore, in testa alla classifica, può raggiungere 169 destinazioni senza visto in più rispetto all'Afghanistan.

L'apertura dei Paesi ai viaggiatori

Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero avuto un'ascesa «fulminante». Dall'inizio della compilazione dell'indice, il Paese ha potuto aggiungere 152 destinazioni. Invece il Venezuela è quello che è scivolato più in basso passando dal 25° al 42° posto.

L'indice mette anche a confronto i Paesi più aperti che ricevono il maggior numero di viaggiatori senza visto. L'aspetto più interessante è che i Paesi più aperti sono i piccoli Stati insulari o i Paesi africani.

Ed esistono anche Stati completamente aperti che consentono l'accesso senza visto a tutti e 198 passaporti del mondo. Sono 13: Burundi, Capo Verde, Comore, Gibuti, Guinea-Bissau, Kenya, Maldive, Micronesia, Mozambico, Ruanda, Samoa, Timor Est e Tuvalu.

I Paesi meno aperti sono Afghanistan, Corea del Nord e Turkmenistan. In confronto, gli Stati Uniti permettono a 45 nazionalità di entrare nel Paese senza visto. E i possessori del passaporto americano possono viaggiare verso 186 destinazioni senza dover richiedere un visto in anticipo.