Ecco perché i supermercati americani smantellano di nuovo le casse automatiche

In Svizzera anche il supermercato Lidl utilizza ampiamente le casse automatiche, chiamate anche casse self-checkout. SDA

In Svizzera molti negozi contano sul fatto che i clienti paghino autonomamente i propri acquisti tramite la cassa automatica. Tuttavia negli Stati Uniti i supermercati stanno tornando sempre di più ai registratori di cassa serviti dal personale.

Hai fretta? blue News riassume per te I commercianti al dettaglio statunitensi come Target, Walmart e Costco stanno ripensando la loro strategia di consentire ai clienti di pagare da soli i propri acquisti.

Il motivo sono le elevate perdite dovute agli errori e ai furti.

Nel complesso, secondo le stime dell’associazione di categoria NRF, lo scorso anno i grandi negozi americani hanno perso più di 112 miliardi di dollari.

Gli errori dei clienti, gli errori di sistema e le frodi intenzionali rappresentano circa il 4% della perdita negli Stati Uniti.

Gli esperti prevedono un ritorno ad una forma mista di mezzo di pagamento, come avviene attualmente in Svizzera. Mostra di più

In molti negozi svizzeri è ormai una cosa normale che molti clienti paghino autonomamente i loro acquisti alle casse automatiche. I registratori di cassa serviti dal personale sono sempre di meno.

I pionieri di questa evoluzione sono stati gli Stati Uniti, dove le casse automatiche sono ormai da anni uno standard. Le cose sembrano però lentamente cambiare. Molti supermercati stanno riportando i loro dipendenti a lavorare alle casse. Il motivo è l'aumento dei problemi con le casse self-checkout.

Le cause sono molti errori e furti

Secondo l'«Handelsblatt» al momento i commerci al dettaglio come Target, Walmart e Costco stanno ripensando la loro strategia di consentire ai clienti di pagare autonomamente i propri acquisti. E di recente si è unito al gruppo la catena di negozi a basso costo Dollar General.

A preoccupare le aziende è soprattutto la perdita di beni, compreso il furto. Complessivamente, secondo le stime dell'associazione di categoria statunitense NRF, lo scorso anno i commercianti al dettaglio statunitensi hanno subito perdite per oltre 112 miliardi di dollari (quasi 100 miliardi di franchi).

A causa delle perdite dovute alle casse automatiche, il colosso dello shopping Walmart ha realizzato meno profitti. Nam Y. Huh/AP/dpa

Le merci danneggiate e i furti, ovvero i prodotti che saltano intenzionalmente il loro turno davanti al lettore del codice a barre, non sono le uniche cause del disavanzo. Anche gli errori durante il self-checkout, o quelli del sistema e altri fattori svolgono un ruolo importante.

Ecco quindi un'inversione di tendenza negli Stati Uniti

Inoltre da decenni i cittadini americani erano abituati ad avere i dipendenti dei negozi preparare le loro borse della spesa e talvolta addirittura portarle fino alla loro macchina. Adesso i clienti devono fare tutto da soli, e questo è frustrante per alcuni di loro. Non a caso sui diverse reti nei social media non mancano le critiche e i commenti negativi per questo.

In Svizzera le casse automatiche sono molto diffuse. Qui il tasso di furti è relativamente basso. KEYSTONE

Anche per questa ragione gli esperti prevedono un’inversione di tendenza. Molte catene stanno già riducendo l’offerta di casse automatiche.

Quella britannica di supermercati di lusso Booths si sta spingendo addirittura oltre e vuole abolire completamente le casse automatiche in quasi tutti i suoi 28 negozi.

È improbabile che l’inversione di marcia sia così radicale per la maggior parte delle catene di negozi. Il potenziale di risparmio dei sistemi di cassa automatica è troppo allettante per le grandi aziende.

Tuttavia gli esperti prevedono che continuerà a diffondersi una forma mista, con le casse servite dal personale come offerta complementare.