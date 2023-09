Donald e Melania Trump si sono sposati nel 2005. Alex Brandon

Prima che Donald Trump si ricandidasse alla presidenza, sua moglie Melania si sarebbe assicurata un nuovo contratto di matrimonio. Lo riferiscono i media statunitensi.

Secondo i media statunitensi, l'ex First Lady ha rinegoziato il contratto prematrimoniale.

L'obiettivo principale di Melania sarebbe quello di ottenere più sicurezza finanziaria per il figlio Barron. Mostra di più

Mentre Donald Trump è impegnato in varie cause giudiziarie, sua moglie Melania sembra volersi garantire il migliore futuro possibile.

Secondo il sito di notizie online statunitense Page Six, l'ex First Lady avrebbe fatto ritoccare il suo contratto prematrimoniale: «Nell'ultimo anno, Melania e il suo team hanno negoziato in silenzio un nuovo accordo tra lei e Donald Trump».

Il terzo accordo prematrimoniale tra i Trump

Lo scorso giugno Donald Trump ha annunciato di volersi ricandidare alle elezioni presidenziali statunitensi del prossimo anno, dopo la sconfitta contro Joe Biden nel 2020.

Tuttavia, la tempistica dell'aggiornamento del contratto prematrimoniale non è dovuta solo al fatto che il tycoon sia alla ricerca di un altro mandato presidenziale. Ha a che fare piuttosto con le controversie legali in cui è coinvolto.

Oltre alle quattro incriminazioni, l'ex presidente rischia infatti di dover pagare almeno 250 milioni di dollari per le accuse di frode avanzate dal procuratore di New York Letitia James e altri cinque milioni alla scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione. Un conto salato che minaccia di infliggere un colpo pesante alle finanze del tycoon.

Secondo «Page Six», il contratto è già il terzo accordo matrimoniale tra Melania e Donald Trump. La coppia si è sposata nel 2005.

Garantire la sicurezza finanziaria del figlio Barron

Il documento non dovrebbe avere nulla a che fare con un eventuale divorzio. Tuttavia, il nuovo accordo dovrebbe garantire a Melania Trump più sicurezza per il futuro.

Secondo «Page Six», l'ex First Lady era interessata soprattutto a rafforzare la sicurezza finanziaria del figlio Barron.

La coppia non si vede insieme da tempo

L'ex first lady e Trump non sono visti insieme ormai da diverso tempo. Melania non lo ha mai accompagnato in tribunale per le sue incriminazioni e finora non è mai salita sul palco di uno dei comizi dell'ex presidente.

Anche se assente dalla scena pubblica, è comunque al fianco del marito e lo sostiene nella corsa al 2024. Secondo indiscrezioni anzi, l'ex first lady sarebbe diventata «l'arma segreta» di Trump dopo la rottura con Ivanka, colei che gli regala stabilità e pace e che ha riempito il vuoto lasciato dalla figlia prediletta.

L'assalto a Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio 2021 e le varie indagini avrebbero infatti causato una profonda frattura nei rapporti fra padre e figlia, lasciando a Melania un ruolo di primo piano.