Chi non ama i classici lettini blu della spiaggia di Calar Major può ora scegliere una versione più lussuosa (immagine illustrativa). IMAGO/Schöning

La gestione di lettini e ombrelloni sulle spiagge cittadine di Palma di Maiorca è ormai diventato un business milionario. Adesso, per la prima volta, è possibile prendere il sole su dei lettini di lusso sulla spiaggia di Cala Major, ma il prezzo è davvero elevato.

tchs Christopher Schmitt

Hai fretta? blue News riassume per te I turisti di Palma di Maiorca che trovano troppo scomodi i tradizionali lettini da spiaggia possono ora godersi la versione di lusso.

I preziosi lettini sulla spiaggia cittadina di Cala Major offrono un maggiore comfort grazie a un materasso più spesso e a un ombrellone più bello.

I fornitori chiedono 70 euro per le sedie a sdraio, un prezzo ben superiore a quello normale.

Anche la presunta massa di lettini e ombrelloni sulle spiagge è una fonte di fastidio sull'isola. Mostra di più

I lettini sono più belli e confortevoli, ma ci si aspetta che i turisti scavino più a fondo nelle loro tasche durante le vacanze: quest'estate saranno installati per la prima volta delle lussuose sedie a sdraio, note come hamacas, sulla famosa spiaggia cittadina di Palma di Maiorca, Cala Major.

Sono allettanti e offrono un maggiore comfort in spiaggia, ma sono peccaminosamente costose in confronto. Per due lettini e un ombrellone, il pacchetto premium, i viaggiatori interessati pagano ben 70 euro (circa 68,30 CHF) al giorno.

Si tratta di un aumento di prezzo di circa il 280% rispetto alle sdraio standard dell'isola spagnola. Al momento per due lettini convenzionali e un ombrellone si pagano 25,30 euro (24,70 franchi) al giorno sulla spiaggia per famiglie, come riporta il «Mallorca Magazin» .

Cosa distingue la versione di lusso dalla quella standard? Le sdraio hanno un materasso più spesso, che dovrebbe garantire un'esperienza più confortevole. Anche gli ombrelloni sono più belli e, a confronto, sembra di trovarsi su una spiaggia di Bali.

I lettini piacciono, ma... solo ai turisti

L'attività di noleggio di lettini e ombrelloni viene appaltato ogni stagione dal Comune di Palma di Maiorca, un business multimilionario sull'isola spagnola. Questo perché i fornitori sono poi responsabili del servizio.

In questo caso, si tratta della società Beach i Oci, che si occupa anche delle altre spiagge cittadine di Palma.

La spiaggia di Cala Major è una delle più popolari di Palma. IMAGO/Panthermedia

Un dipendente di Beach i Oci ha riferito, su richiesta di «Mallorca Magazin», che le offerte di lusso sono ben accolte, ma esclusivamente dai turisti. Si auspica una migliore offerta in spiaggia.

Più ombrelloni e lettini del solito sulle spiagge?

Tuttavia, ci sono state anche accuse di aver piazzato più lettini e ombrelloni del solito sulla spiaggia, che il Comune di Palma ha negato al portale locale in lingua tedesca.

C'è anche la minaccia di resistenza da parte dei residenti locali. La scorsa settimana il quotidiano spagnolo «Diario de Mallorca» ha riportato le lamentele dei residenti per i nuovi lettini a Cala Major.

Anche in questo caso sarebbero stati offerti molti più lettini e ombrelloni del solito, rendendo difficile la distribuzione degli asciugamani. L'addetto al servizio di Beach i Oci ha negato le accuse.