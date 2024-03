John Elkann, nipote di Gianni Agnelli (1921-2003) e suo successore. (foto d'archivio) Keystone

In Italia è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dai legali di John Elkann e del commercialista Gianluca Ferrero contro i sequestri disposti dalla procura di Torino nell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli.

L'inchiesta della procura di Torino è stata aperta per l'ipotesi di reato di dichiarazione infedele dei redditi, in relazione al trattamento fiscale per gli anni 2018 e 2019, che Marella Caracciolo (1927-2019), moglie di Gianni Agnelli, percepiva dalla figlia Margherita in virtù di accordi presi nel 2004 nel quadro della successione ereditaria.

Le difese hanno affermato che la quantità di materiale preso in consegna dalla guardia di finanza era sproporzionata rispetto all'ipotesi di reato. Il tribunale ha annullato parzialmente il decreto di perquisizione messo a punto dalla Procura.

Dalla lettura del dispositivo si ricava che i giudici hanno mantenuto in vigore il sequestro di alcuni documenti relativi alle proprietà di Marella Caracciolo (morta il 23 febbraio 2019 a 92 anni).

Chi sono Gianni Agnelli e John Elkann

Gianni Agnelli (1921-2003), soprannominato «l'Avvocato» per via di una laurea in giurisprudenza, è stato principale azionista e per molti anni presidente della FIAT, nonché senatore a vita della Repubblica italiana.

John Elkann (classe 1976) è il nipote designato da Giovanni Agnelli come suo successore: è amministratore delegato di Exor N.V., società di investimento controllata dalla famiglia Agnelli, nonché attuale presidente di Stellantis (la holding multinazionale che riunisce Fiat, Chrysler e la francese PSA) e Ferrari. Gianluca Ferrero è l'attuale presidente della Juventus.

SDA