L'EuroAirport di Basilea-Mulhouse è stato evacuato oggi pomeriggio a causa di un allarme bomba (foto d'archivio del 2020). KEYSTONE

L'EuroAirport di Basilea-Mulhouse è stato evacuato oggi pomeriggio a causa di un allarme bomba. Il traffico aereo è rimasto interrotto per diverse ore prima di riprendere in serata, si legge sul sito dell'aeroporto.

Lo scalo si trova sul territorio francese, dove oggi ben quattordici aeroporti hanno ricevuto minacce e almeno otto hanno dovuto essere sfollati.

Una portavoce dell'EuroAirport e la Prefettura del dipartimento dell'Alto Reno (Haut-Rhin, in Alsazia) hanno confermato a Keystone-ATS l'evacuazione a causa della minaccia di attentati. Il traffico aereo è stato interrotto per ore e i bus non circolavano più fino all'aeroporto.

Al fine di «garantire la sicurezza dell'insieme dei passeggeri e del personale dello scalo», il prefetto dell'Alto Reno ha attivato «i protocolli di sicurezza necessari», si legge in un comunicato. «Mezzi di controllo e di verifica sono stati impiegati» per un «ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile».

I passeggeri sfollati con i bus

I passeggeri che si trovavano al terminal sono stai presi a carico dalle autorità aeroportuali e sfollati con i bus in punti di raduno all'esterno del sito, ha precisato la Prefettura. Il prefetto ha invitato tutti i passeggeri «che avrebbero dovuto recarsi all'aeroporto» ad informarsi prima di spostarsi «al fine di non subire disagi».

A metà giornata erano complessivamente quattordici gli aeroporti francesi che hanno ricevuto minacce di attentati. Otto di questi – tra cui Montpellier, Nantes, Bordeaux, Lilla – hanno deciso di sfollare i passeggeri e procedere alle verifiche.

Già nella giornata di ieri la maggior parte degli aeroporti regionali francesi è stata evacuata per qualche ora a causa di minacce, tutte rivelatesi infondate. Il risultato è stato l'annullamento di 130 voli e innumerevoli ritardi.

mp, ats