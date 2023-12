Immagine d'illustrazione Polizia cantonale friborghese

Un albero di Natale in un appartamento a Ecuvillens, nel Canton Friborgo, ha preso fuoco ieri sera a causa di bengala che vi erano appesi, ferendo quattro persone.

I quattro inquilini dell'abitazione, ossia un 51enne, una donna di 40 anni, nonché un adolescente 13enne e una bambina di 9 anni, sono stati portati in ospedale, come indica la polizia cantonale friburghese in una nota odierna.

L'incendio è stato domato dagli inquilini prima dell'arrivo dei pompieri. In totale sono state sfollate 11 persone dall'edificio, che hanno poi potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni dove hanno trascorso il resto della notte. Le persone che abitano nell'appartamento in cui è scoppiato l'incendio saranno ricollocate.

Il costo dei danni non è ancora stato calcolato ed è stata avviata un'indagine.

bu, ats