L'incendio è stato segnalato poco dopo le 5.00. Keystone

Un appartamento a Friburgo ha preso fuoco la scorsa notte. Circa 60 inquilini del condominio sono stati sfollati. Tre persone sono state portate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo.

I pompieri sono riusciti a domare rapidamente l'incendio, che era stato segnalato alle 5.15 circa. Le fiamme si sono scatenate in un appartamento al terzo piano ed è stato possibile evitare che si propagassero in altre parti dell'edificio, come si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale friburghese.

L'appartamento interessato è ora inabitabile e i due inquilini sono ospitati da amici, mentre gli altri residenti del condominio sono potuti tornare nei loro appartamenti. Le cause dell'incendio e l'entità dei danni materiali sono ancora sconosciuti ed è stata avviata un'indagine.

razw, ats