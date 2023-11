Sono state avviate le procedure per il distacco dei macchinari di sostegno vitale per la piccola Indi Gregory. La bambina nata con una gravissima malattia è stata portata in un hospice ed è ancora in vita, fanno sapere i legali della famiglia.

Immagine illustrativa d'archivio ©Ti-Press/Samuel Golay / Ti-Press

Il distacco dei macchinari prevede una procedura per accompagnare gradualmente alla morte la piccola, che potrebbe restare in vita per ore o per qualche giorno in base a come risponderà il suo organismo.

Per Indi e per la sua famiglia ha pregato anche il Papa, ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

«Ieri dopo l'estubazione Indi Gregory ha smesso di respirare. Poi la piccola guerriera si è ripresa e sta lottando, assistita con amore e coraggio da mamma e papà. Durante la notte ha avuto stress e affaticamento. I genitori vorrebbero soluzioni diverse. Preghiamo e lavoriamo». Lo ha comunica in un tweet l'avvocato Simone Pillon, del team legale della famiglia Gregory.

Indi Gregory è condannata in patria, a soli 8 mesi, a vedersi staccare la spina (contro la volontà dei genitori e della famiglia), per una condizione cardiaca ritenuta incurabile da medici e giudici d'oltre Manica.

Si tratta dell'ennesima battaglia legale sull'inflessibile interpretazione del «fine vita» nel Regno Unito.

SDA