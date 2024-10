Christian Brueckner presto in liberta? Imago

Christian Brueckner, principale sospettato nella scomparsa di Maddie McCann, potrebbe essere presto rilasciato dopo un'assoluzione in un caso di aggressioni sessuali separato. La sentenza ha scatenato l'opposizione della procura, che teme possa lasciare la Germania una volta liberato.

Christian Brueckner, il principale sospettato di essere il carnefice di Maddie McCann, la bimba scomparsa all'età di tre anni nel maggio del 2007 mentre si trovava in Portogallo in vacanza con i genitori, può prendere in considerazione un suo prossimo rilascio dal carcere.

Una svolta legale ha infatti portato alla sua assoluzione - in un caso però separato da quello della bambina britannica - in cui era sotto processo per due aggressioni sessuali e tre stupri commessi tra il 2000 e il 2017 in Portogallo.

La sentenza di assoluzione apre la strada al suo rilascio l'anno prossimo, quando avrà finito di scontare la pena per stupro che lo ha tenuto in prigione per diversi anni in Germania.

La procura ha però annunciato che farà ricorso contro la decisione del tribunale di Braunschweig, precisando che si deve fare in fretta per arrivare all'incriminazione dello stupratore ed evitare il suo ritorno in libertà, col rischio che lasci la Germania.

Una lunga lista di condanne

La sua biografia d'altronde parla chiaro - ricorda l'agenzia di stampa francese «AFP» - e testimonia una sequela di condanne, in particolare per violenze sessuali e abusi sui minori.

Capelli corti castani, occhi azzurri, viso butterato, silenzioso ma attento ai dibattiti, il pubblico tedesco lo ha conosciuto nei mesi scorsi dopo essere comparso sul banco degli imputati di un tribunale nel nord del Paese, a Brunswick, nell'ambito di un caso separato da quello di Maddie, per le aggressioni sessuali commesse in Portogallo contro vittime tedesche.

La giustizia fece scalpore nel 2020 dicendosi convinta del coinvolgimento di Brueckner nella scomparsa della bambina britannica in quello che viene oramai considerato un vero e proprio enigma criminale, con numerosi ripercussioni mondiali, false piste e colpi di scena.

La scomparsa di Meddie in Portogallo

Nel 2007, Maddie scomparve all'età di tre anni dall'appartamento dove era in vacanza mentre i suoi genitori cenavano nelle vicinanze. La sua vicenda ha suscitato una campagna internazionale e una straordinaria mobilitazione mediatica. Molti media britannici hanno assistito alle udienze presso il tribunale nel nord della Germania.

All'epoca dei fatti, l'imputato viveva sulla costa portoghese dell'Algarve, vicino al luogo di vacanza dei McCann. Un cellulare a suo nome squillò proprio vicino alla loro casa per mezz'ora la sera della scomparsa della bimba.

Nella loro accusa, i pubblici ministeri hanno definito Brueckner un delinquente sessuale recidivo, un «pericoloso sadico psicopatico». Gli investigatori tedeschi affermano di avere «prove concrete» della morte di Madeleine, mentre, al contrario, la difesa ha denunciato un accanimento giudiziario.

