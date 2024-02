Il sospettato per la scomparsa di Maddie a processo da venerdì

Il principale sospettato della scomparsa di «Maddie», la bambina britannica Madeleine McCann che da anni rappresenta un caso di rilevanza mediatica mondiale, viene processato da venerdì prossimo in Germania per altri casi di violenza sessuale e pedofilia perpetrati tra il 2000 e il 2017 in Portogallo.

Maddie McCann quando aveva 3 anni. KEYSTONE/AP Photo/McCann Family

Il processo che si apre a Brunswick, nel nord del Paese, è a carico del 47enne tedesco Christian Brueckner e si prevede duri per diversi mesi.

Maddie scomparve nel 2007, poco prima del suo quarto compleanno, in una località balneare proprio del Portogallo.

Brueckner non è stato formalmente accusato della scomparsa della bambina, ma le indagini della magistratura tedesca sul caso sono alla base del processo che si aprirà il 16 febbraio.

Già condannato per stupro

L'uomo sta già scontando una condanna a sette anni di carcere in Germania per uno stupro commesso del 2005 su una donna americana, all'epoca 72enne, a Praia da Luz, la stessa cittadina dell'Algarve dove scomparve Maddie.

In uno dei casi di cui deve rispondere nel processo, Brueckner è sospettato di aver aggredito sessualmente una bambina tedesca di 10 anni su una spiaggia nell'aprile 2007, quindi pochi mesi prima della scomparsa di Madeleine.

Inoltre è accusato di esibizionismo ai danni di un bambino portoghese di 11 anni e degli stupri di una donna di settant'anni, di un ragazzino di circa 14 anni e di una ventenne irlandese.

Le foto di Maddie fecero il giro del mondo

Maddie era scomparsa dall'appartamento in affitto dove stava trascorrendo una vacanza con la famiglia mentre i genitori erano fuori a cena nelle vicinanze.

La sua scomparsa innescò una grande campagna internazionale per cercare di ritrovarla: fotografie della bambina, con i suoi capelli castano chiaro e i grandi occhi chiari, fecero il giro del mondo.

SDA