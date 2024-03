In un nuovo incidente per la società tedesca di autobus extra-urbani low cost, un Flixbus è uscito fuori strada nell'est della Germania causando almeno cinque morti e una ventina di feriti – tra cui alcuni gravi – per cause da accertare ma senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Il bus che ha sbandato dietro a un telone. Keystone

SDA

L'autobus a due piani con i caratteristici colori verde e arancione si è rovesciato di fianco tra cespugli e alberi che costeggiano l'autostrada A9 a nord-ovest di Lipsia verso le 09.45 di stamattina mentre viaggiava da Berlino a Zurigo con 53 passeggeri e due autisti a bordo.

Era partito alle 08.00 e, secondo la società, l'autista aveva rispettato i turni di riposo. L'uomo non è tra le vittime e dalle sue dichiarazioni agli inquirenti ci si aspettano indicazioni sul perché l'autobus abbia sbandato sull'autostrada a tre corsie più quella di emergenza finendo nella boscaglia circa cento metri dopo aver perso l'assetto.

I soccorritori sono intervenuti nel tratto fra gli svincoli di Wiedemar e quello di Schkeuditzer Kreuz, in direzione di Monaco, con diversi elicotteri e i morti sono stati estratti dal mezzo dopo che è stato rimesso in piedi con l'azione di grandi cinghie. Le prime cure ai feriti sono state prestate dietro paraventi bianchi.

Almeno un ferito in terapia intensiva

Fra le 11 persone ricoverate alla clinica universitaria di Lipsia almeno una è in terapia intensiva. Ancora in serata non erano state diffuse indicazioni sulle generalità di vittime e feriti, né sulle condizioni dell'autista.

L'autostrada è rimasta chiusa per ore in entrambe le direzioni; nel primo pomeriggio sono state riaperte le corsie in direzione di Berlino.

Non è il primo incidente del genere

Nel 2019 si era già verificato un grave incidente di autobus sull'autostrada A9, nei pressi di Bad Dürrenberg, in Sassonia-Anhalt: una donna era morta e diverse persone sono rimaste ferite.

Nel dicembre 2023, un pullman si era schiantato sulla stessa A9 vicino a Lipsia, causando diversi feriti.

Fondata a Monaco nel 2011, la società Flix gestisce una rete di servizi di pullman a lunga percorrenza in Europa, America e Asia presentandosi come un «fornitore di mobilità globale» che «dal 2013 ha cambiato il modo di viaggiare di milioni di persone in tutto il mondo con i marchi FlixBus e, successivamente» anche con i treni a basso costo «FlixTrain». Flix vanta «la più grande rete di autobus a lunga percorrenza d'Europa».

Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che Flixbus sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i servizi d'emergenza e facendo tutto il possibile per chiarire rapidamente e completamente le cause dell'incidente. «I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie», ha dichiarato.

SDA