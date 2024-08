Il giovane fermato nell'ambito delle indagini sul massacro di Solingen ha 15 anni. È quanto è emerso alla conferenza stampa della polizia in corso a Wuppertal. Gli inquirenti hanno confermato che si sta verificando se l'adolescente sia collegato all'attacco col coltello che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di otto.

Markus Röhrl (a sinistra), capo della polizia di Wuppertal, il procuratore generale Markus Caspers, il comandante della polizia Thorsten Fleiß e il portavoce della polizia Marcel Fiebig siedono sul podio durante una conferenza stampa presso la sede della polizia sull'attacco con coltello a Solingen. KEYSTONE/DPA/Henning Kaiser

SDA

«Il movente di chi ha colpito a Solingen non è ancora chiaro, ma la matrice terroristica non è esclusa». Lo hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa a Wuppertal.

Il 15enne è stato sentito parlare in un colloquio sospetto con un'altra persona poco prima dell'attacco col coltello avvenuto a Solingen. Se il colloquio fosse proprio con il responsabile del fatto non è ancora chiaro ed è oggetto delle indagini, hanno spiegato gli inquirenti a Wuppertal.

In precedenza l'agenzia stampa tedesca DPA aveva riferito giovane fermato nelle indagini sul massacro di Solingen non sarebbe l'attentatore. Secondo le fonti dell'agenzia tedesca, il ragazzo non corrisponderebbe alla persona descritta dai testimoni, si legge ancora. La polizia di Wuppertal non aveva finora confermato né smentito l'arresto di cui ha riferito precedentemente la Bild.

daoe