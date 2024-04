La giustizia militare ipotizza il suicidio del soldato morto a Bremgarten

Il soldato morto martedì si è forse suicidato (archivio) Keystone

La giustizia militare ipotizza che la morte del soldato avvenuta martedì durante un'esercitazione della Scuola reclute 45 a Bremgarten, nel Canton Argovia, sia stata un suicidio.

SDA

«Sulla base dei primi risultati delle indagini, al momento ipotizziamo un suicidio», ha dichiarato oggi all'agenzia di stampa Keystone-ATS Florian Menzi, portavoce della giustizia militare.

Martedì l'esercito aveva spiegato che un colpo d'arma da fuoco, partito in un veicolo militare, aveva colpito l'uomo alla testa. Alla televisione RTS un portavoce aveva precisato che «non è consuetudine portare un'arma carica in un veicolo».

Il dramma si era verificato poco dopo le 9.00. Dopo le prime cure mediche ricevute sul posto, il ferito era stato trasportato in elicottero in ospedale, dove era morto in mattinata.

lt, ats